Reconocen a la Diputación de Sevilla con el máximo galardón en la LXI Caracolá Lebrijana

El alcalde de Lebrija (2i) y el diputado de Cultura (2d), junto al cartel de la Caracolá Lebrijana, que encara su edición número 61, en un acto celebrado en el municipio para entregar a la Diputación el 'Caracol de Oro' - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La gran singularidad de la 61ª edición de la Caracolá Lebrijana vendrá marcada por la entrega del prestigioso 'Caracol de Oro', el máximo galardón con el que el municipio sevillano distingue a sus faros flamencos y que este año recaerá, de forma extraordinaria, en la propia Diputación.

El diputado del Área de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, ha querido dejar claro que "sumarse a una nómina de distinguidos donde figuran mitos como María la Perrata, Inés Bacán, Curro Malena o Miguel Funi, es un auténtico honor que nos da un municipio que es cultura viva y tierra de flamenco", señala el oorganismo provincial en una nota de prensa.

"Nos sentimos tremendamente satisfechos y alegres de que el nombre de la Diputación se quede aún más vinculado con uno de los grandes referentes culturales de nuestra provincia como es la 'Caracolá Lebrinaja'.

Por su parte, el alcalde de la localidad, José Benito Barroso, ha querido trasladar su agradecimiento al ente provincial por el compromiso que va más allá de lo meramente administrativo y económico. El primer edil ha dejado claro que Lebrija es un pueblo con un arraigo cultural excepcional que protege con orgullo su patrimonio inmaterial, destacando que "contar con el respaldo cercano de instituciones que entienden y comparten esa sensibilidad es un valor inestimable para asegurar la pervivencia de su legado y eso es lo que hace la Diputación".

En este contexto de cooperación, el diputado ha acudido al emblemático patio del antiguo Convento de San Francisco para acompañar al alcalde en la presentación oficial de este histórico festival, "profundamente arraigado y consolidado", que este año se desarrollará entre el 8 y el 18 de julio.

Durante el acto, en el que también han estado presentes los delegados municipales Encarnación Fuentes y Pepe Martínez, junto a representantes de la Corporación municipal, Adelquivir, el cantaor José Valencia ('Caracol de Oro 2025') y el cartelista Gonzalo Conradi, el diputado ha remarcado el "honor" que supone para la institución provincial respaldar a un municipio señero.

Fernández ha indicado que si piensa en Lebrija, se le viene a la cabeza "una cultura que se cuida, que se mima, que se riega a diario y donde ningún detalle se deja al azar". De esta manera, la Diputación de Sevilla reafirma su papel crucial en la defensa y promoción del patrimonio cultural de la provincia.

"El ente provincial se erige como una de las piezas que sostiene económicamente esta manifestación artística indispensable, además de ser un motor activo que impulsa y protege las raíces de nuestra identidad, dotando al arte que emana directamente del pueblo con la máxima distinción, relevancia y dignidad institucional".

La cita de este verano volverá a conjugar la memoria y la vanguardia, combinando en su programación el tributo a grandes baluartes de la tierra como Juan Peña 'El Lebrijano' o Pepe Montaraz con las nuevas figuras del cante y el alumnado de la Escuela Municipal de Música y Danza.

El programa destaca de nuevo por sus sellos de calidad y variedad, ofreciendo recitales, espectáculos, rutas culturales, exposiciones y conferencias. En ese sentido, el diputado ha querido poner en valor las herramientas reales con las que la Diputación respalda este tejido cultural: "Somos una institución que tenemos claro que cada euro que destinamos a cultura no es un gasto, es una inversión".

La Diputación de Sevilla ha pasado de invertir 136.000 euroa en 2023 en ayudas a los festivales flamencos de la provincia a 433.000 euroa en este 2026, "eso supone un incremento de un 318% más en solo tres ejercicios", ha defendido Casimiro Fernández.

COHESIÓN TERRITORIAL

El diputado provincial ha incidido en que "el apoyo del ente que preside Javier Fernández de los Ríos se traduce en hechos tangibles y financiación". En esa línea, ha defendido que "la Diputación pinta partidas eficientes y específicas para sostener festivales de estas características".

Además, el ente provincial inyecta anualmente 6 millones de euros a los Ayuntamientos para programación cultural, mantiene convenios con la Federación provincial de Sevilla de Entidades Flamencas y sostiene el circuito 107 Programa Cultural, implantado en 99 municipios, entre otros proyectos propios de gran diversidad y calado.

Para Fernández esta apuesta permite "dar vida a los espacios escénicos de la provincia, afianzar las manifestaciones culturales del territorio y, por supuesto, ser un revulsivo para los profesionales y artistas".