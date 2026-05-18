La Roda de Andalucía (Sevilla) acoge el Festival Rock Norte-Sur: "Dinamiza la economía y cultura local"

Festival Rock Norte-Sur - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El municipio sevillano de La Roda de Andalucía ha acogido este fin de semana el Festival Rock Norte-Sur, en una jornada que marca el inicio de este evento musical, diseñado por la Diputación de Sevilla, y que "abandera la oferta de ocio primaveral".

Así lo ha confirmado la institución provincial en una nota, misma vez que ha detallado que el diputado del Área de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, ha manifestado tras el arranque del festival su satisfacción por el cumplimiento de los objetivos marcados, "estamos felices y contentos de que, por fin, arranque este proyecto".

El alcalde de La Roda de Andalucía, Juan José Carnerero, ha mostrado su agradecimiento por la elección del municipio y ha destacado el impacto socioeconómico de la iniciativa.

"Agradezco a la Diputación de Sevilla que haga esta apuesta por la cultura y por el rock, pues, este evento dinamiza la economía local de los municipios, la cultura y, lo que es más importante para los pueblos pequeños, demuestra que se apuesta por nosotros", ha apostillado. También ha reseñado que "es un gran orgullo porque lo hacemos en la cuna del rock sevillano, donde nació Silvio Fernández Melgarejo".

El cartel ha estado liderado por La Frontera, referente del rock español. Junto a ellos, completaron la jornada Guadalupe Plata, Calibre 91, Tocando Techo y Terral, sin olvidar el espacio familiar reservado de la mano de Rock Star for Kids.