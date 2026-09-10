San Luis de los Franceses acoge este fin de semana el estreno de Pedro El Granaíno para la Bienal de Sevilla

El cantaor flamenco Pedro El Granaíno, en una foto de archivo - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla cede el emblemático conjunto monumental de San Luis de los Franceses como escenario excepcional para albergar diversas citas programadas en la Bienal de Flamenco. Desde el Área de Cultura y Ciudadanía se reafirma así el compromiso institucional con el arte jondo, entendiendo esta disciplina como un Patrimonio Inmaterial de la Humanidad indispensable para proyectar la identidad de la provincia y sus municipios, situando al territorio sevillano como hogar de referencia para los creadores de dentro y fuera de sus fronteras.

Este compromiso, que destaca la Diputación en una nota de prensa, se materializa a partir de este fin de semana con la apertura del ciclo programado en el espacio barroco. La iglesia que forma parte del monumento acogerá en sesión 'matiné', a las 12,00 horas del sábado 12 y el domingo 13 de septiembre, el estreno de 'Pan de oro', una propuesta de especial relieve interpretada por el cantaor Pedro El Granaíno junto al reconocido clavecinista Daniel Oyarzábal, respaldados por la viola de Rosa Escobar y el toque de Patrocinio Hijo.

La arquitectura de San Luis de los Franceses ofrece un marco idóneo para una experiencia artística donde la intimidad y la solemnidad cobran un protagonismo absoluto. "El trazado circular del templo, sus columnas salomónicas y el emblemático juego de espejos de los altares dialogan de forma natural con los acentos más austeros del cante, propiciando que palos como la soleá, la seguirilla, la malagueña, los fandangos o la saeta alcancen una dimensión estética y lírica de singular recogimiento".

El cantaor granadino Pedro Heredia Reyes, afincado en tierras sevillanas desde su juventud, llega a San Luis en pleno periodo de "madurez expresiva". Tras iniciar formalmente su andadura en solitario en 2011 e intervenir en proyectos de relevancia internacional como la c cinta 'Flamenco', de Carlos Saura, la trayectoria del artista ha quedado "ligada a reconocimientos de máximo nivel dentro del arte flamenco", entre los que destaca la obtención del Giraldillo del Cante en el año 2020.

Con la cesión de este espacio monumental, la Diputación refuerza su apuesta por poner el patrimonio histórico provincial al servicio de las expresiones culturales más exigentes, permitiendo que el público disfrute de encuentros escénicos únicos en un entorno de incalculable valor artístico.

APUESTA CONTINUA POR EL FLAMENCO EN LA PROVINCIA

Esta iniciativa se enmarca dentro de una "sólida y diversificada política de apoyo al flamenco y a sus creadores" impulsada por la institución provincial. A través del Área de Cultura y Ciudadanía, la Diputación mantiene un firme respaldo al sector mediante subvenciones a distintos festivales flamencos, la consolidación del Festival Flamenco 'Duende', la apuesta por los espectáculos flamencos que forman parte del 'Circuito 107' o la programación específica en el Festival Internacional de Danza de Itálica. A ello se suman las propuestas flamencas vertebradas durante los periodos de Cuaresma y Navidad.

En esta línea de apoyo directo, la institución provincial ha incrementado notablemente el presupuesto destinado a los festivales flamencos organizados por ayuntamientos y entidades locales autónomas (ELA) hasta alcanzar los 433.600 euros anuales, cantidad que casi triplica la asignación de 2023 y que beneficiará a un total de 49 festivales en este año 2026.

Sin obviar las colaboraciones que desarrollan otras Áreas de la Diputación que de forma directa financian eventos y espectáculos en diferentes peñas de la provincia.

Paralelamente, la Diputación trabaja mano a mano con la Federación Provincial de Entidades Flamencas de Sevilla para definir la programación conmemorativa de su 50 aniversario, que se celebrará en 2027 y constituirá un nuevo hito de primer orden en la acción cultural de la provincia y del flamenco en particular.

De este modo, la institución provincial no solo pone sus joyas arquitectónicas al servicio de las grandes figuras del cante, sino que consolida una red de recursos y circuitos que garantizan el desarrollo, la sostenibilidad y la divulgación del tejido flamenco en todos los municipios sevillanos durante todo el año, concluye el comunicado.