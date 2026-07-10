Sevilla Activa convoca un concurso para impulsar una promoción de 31 viviendas protegidas en Morón de la Frontera (Sevilla). - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sevilla Activa ha convocado un concurso de proyectos con intervención de jurado para seleccionar la propuesta arquitectónica que servirá de base para el desarrollo de una promoción de 31 viviendas protegidas en Morón de la Frontera.

Según ha informado la Diputación de Sevilla en una nota, la actuación se enmarca en el convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Morón de la Frontera y Sevilla Activa, orientado a avanzar en la definición, finalización y comercialización de esta promoción de vivienda protegida, reforzando así el compromiso institucional con el acceso a una vivienda asequible y de calidad en la provincia de Sevilla.

El concurso tiene como finalidad seleccionar la propuesta que, por su adecuación, calidad arquitectónica y viabilidad técnica, económica y constructiva, resulte más "idónea" para la redacción del estudio de detalle; el proyecto básico; el proyecto de ejecución; el estudio de seguridad y salud; y, en su caso, la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud de las obras.

El procedimiento se desarrollará como concurso de proyecto abierto a una sola vuelta, con intervención de jurado, conforme a la normativa de contratación pública. Las propuestas serán valoradas sobre un máximo de 100 puntos, atendiendo a criterios como la calidad arquitectónica; la adecuación al programa funcional; la sostenibilidad y eficiencia energética; la industrialización avanzada y la viabilidad técnica y económica de la propuesta.

Entre los aspectos que se tendrán en cuenta destacan el interés conceptual y arquitectónico de la propuesta; su integración urbana; la funcionalidad de los espacios; la accesibilidad; la relación con el entorno; la eficiencia en el uso de recursos y la capacidad de ofrecer una solución constructiva viable y adaptada a las necesidades de la promoción.

REQUISITOS Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las proposiciones deberán presentarse de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, conforme al plazo establecido en el anuncio de licitación. Al tratarse de un concurso con jurado, se garantizará el anonimato de las propuestas técnicas hasta la emisión del dictamen, mediante su presentación bajo lema.

Asimismo, los equipos participantes deberán presentar una propuesta técnica en formato PDF, con una extensión máxima de dos paneles A1 verticales, que deberá incluir, al menos, memoria y planos de planta, alzados y secciones. La documentación se valorará conforme a los criterios establecidos en las bases, que contemplan 30 puntos para la calidad arquitectónica, 30 para la adecuación al programa funcional, 15 para sostenibilidad y eficiencia energética, 15 para industrialización avanzada y diez para viabilidad técnica y económica.

Además, el concurso contempla tres premios económicos: un primer premio de 10.000 euros, que tendrá carácter de anticipo para el equipo ganador; un segundo premio de 5.000 euros; y un tercer premio de 3.000 euros, todos ellos más IVA. Se podrán presentar las propuestas hasta el 9 de agosto a las 23,59 horas.

Uno de los elementos diferenciales de la convocatoria es la incorporación de la industrialización avanzada como criterio de valoración. En este sentido, se valorará el uso de sistemas constructivos industrializados, soluciones de automatización y tecnologías avanzadas que permitan optimizar el conjunto del proceso edificatorio, desde el diseño y la fabricación hasta la ejecución y puesta en servicio de las viviendas.

Las propuestas deberán contribuir a mejorar la productividad del proceso constructivo, reducir los plazos de ejecución, reforzar la calidad y el control de la obra, garantizar la trazabilidad de los elementos constructivos, minimizar la generación de residuos y optimizar el consumo de recursos. Asimismo, se tendrá en cuenta la reducción de la huella ambiental de la actuación y la mejora de las condiciones de seguridad y salud durante la ejecución de las obras.

Esta apuesta por la industrialización se entiende como "una transformación del modelo productivo", no solo como un proceso de prefabricación, incorporando principios como el diseño para fabricación y montaje, la producción en entornos controlados, la digitalización, la automatización, la economía circular, el análisis del ciclo de vida y la descarbonización.

Con esta convocatoria, Sevilla Activa avanza en el impulso de actuaciones residenciales que contribuyen a ampliar la oferta de vivienda protegida en la provincia, incorporando criterios de innovación, sostenibilidad y calidad arquitectónica al servicio de los municipios sevillanos.

Por último, la promoción de Morón de la Frontera representa una oportunidad para aplicar nuevas soluciones constructivas orientadas a la eficiencia, la durabilidad y la mejora de los procesos de edificación, "favoreciendo el desarrollo de viviendas asequibles, sostenibles y adaptadas a las necesidades actuales de la ciudadanía".