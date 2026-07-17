La tercera edición de 'Plazes' de Diputación de Sevilla expande el arte mural en la provincia con cinco intervenciones

Mural de Ana Langeheldt en Villanueva de San Juan, donde integra lo simbólico, lo onírico y el folclore andaluz - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de arte mural contemporáneo 'Plazes' vuelve en su tercera edición este 2026 para seguir convirtiendo la provincia de Sevilla en un territorio de creación, encuentro y memoria compartida. Impulsado por el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación, comisariado por Delimbo y con el firme apoyo de los ayuntamientos locales, este programa invita a creadores de primer nivel a desarrollar intervenciones 'site specific' (diseñadas específicamente para el lugar que las acoge).

De esta manera, el espacio público se entiende como un lugar vivo donde el arte contemporáneo dialoga directamente con la historia, el paisaje y los propios vecinos. Nacido en el año 2024, 'Plazes' plantea la creación progresiva de una pinacoteca o colección de arte mural distribuida por toda la geografía sevillana, configurando una ruta cultural abierta que crece con cada edición, explica en una nota de prensa.

Cada una de estas intervenciones es el resultado de un proceso compartido de investigación, escucha activa y trabajo de campo sobre el territorio. Para los impulsores del proyecto, el verdadero valor de la iniciativa no reside únicamente en el espectacular resultado plástico de la obra final, sino también en los procesos de convivencia y las historias que surgen a su alrededor durante su ejecución.

Desde sus primeros pasos, el programa ha mantenido un firme compromiso de apoyo a los artistas vinculados a Sevilla y su entorno, ofreciéndoles recursos técnicos y una total libertad creativa, al tiempo que acerca el lenguaje visual más vanguardista a la vida cotidiana de los pueblos. Tras sus exitosas primeras convocatorias, el proyecto continúa ampliando este museo al aire libre, consolidándose año tras año como una red de arte público en permanente construcción y con una clara proyección de futuro para la provincia.

PRIMER AVANCE DE 'PLAZES' 2026

Aunque los detalles conceptuales de cada intervención se reservan para más adelante, el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación ya ha definido las "coordenadas clave" de esta nueva andadura. Para la edición de 2026, el programa sumará cinco nuevos municipios como lienzos públicos: Cañada Rosal, Castillo de las Guardas, Paradas, El Pedroso y Morón de la Frontera.

Para intervenir en estos nuevos escenarios, se formalizará el encargo artístico a cinco firmas de enorme prestigio, perfiles muy diversos y consolidadas trayectorias en la plástica contemporánea y el arte mural, garantizando la máxima calidad en el espacio público. Los creadores seleccionados para este año son: Manuel Mesa (que intervendrá en Paradas), Rubén Guerrero (en Morón de la Frontera), Fátima de Juan (en Cañada Rosal), Johanna Failer (en Castillo de las Guardas) y Srger, Sergio Gómez, (en El Pedroso).

La huella fundacional de la edición 2024 La convocatoria que vio nacer este proyecto en 2024 dejó una profunda huella en cuatro localidades sevillanas a través de firmas de enorme prestigio y con arraigo en la memoria local: Alberto Montes (Los Corrales): a partir de una reflexión constante sobre la relación entre el ser humano y su entorno, el creador se apoyó en el concepto de genius loci (el espíritu del lugar) para ofrecer una lectura contemporánea del paisaje de la Sierra Sur sevillana.

Virginia Bersabé (El Viso del Alcor) es una de las artistas más reconocidas del panorama mural contemporáneo, cuya trayectoria se centra en dar visibilidad a las mujeres del mundo rural y al paso del tiempo. Su mural partió de la historia de las mujeres recoveras, figuras esenciales en la economía de posguerra del municipio.

Pedro Almeida (Camas) está especializado en pintura mural bajo un lenguaje figurativo sobrio y una reducida paleta de blancos, negros y grises. Su intervención indagó en el pasado industrial de Camas y en su papel clave como nudo de comunicaciones ferroviarias y mineras, mientras que Osier Luthier (Mairena del Aljarafe) gira su obra en torno a la naturaleza y la sostenibilidad. En Mairena, transformó dos casetas de instalaciones cotidianas tomando como eje central la imagen de una semilla, símbolo de origen, crecimiento y posibilidad futura.

CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO

La segunda edición de 'Plazes' continuó el proceso de expansión territorial con propuestas llenas de identidad, color y folclore: Ana Barriga (Cantillana), creadora de una sólida e indiscutible trayectoria de reconocimiento nacional e internacional en la pintura contemporánea, dejó con su lenguaje vibrante, simbólico y de gran carga sensorial, una propuesta para Cantillana donde entrelazó su pasado romano, la fuerza del río Guadalquivir, su vitalidad cultural y el recuerdo de la figura de José Pérez Ocaña.

Manuel León (Villanueva del Ariscal) centró su mural en la icónica monstera deliciosa (costilla de Adán), planta de gran presencia doméstica en los patios andaluces. Al igual que en el caso de Alberto Montes, el hecho de que Manuel León sea un artista local de Villanueva del Ariscal dota a la obra de un valor e identidad excepcionales para el municipio.

Ana Langeheldt (Villanueva de San Juan) integra lo simbólico, lo onírico y el folclore andaluz. Su imponente propuesta mural dialogó de manera directa y armoniosa con el paisaje natural del municipio, mientras que Zésar Bahamonte (Fuentes de Andalucía) hizo un trabajo apoyado en el color y las relaciones humanas. Tras conversar con los vecinos, el mural rescató una parte singular de su identidad colectiva: la vinculación local con la cultura del breakbeat andaluz y las míticas raves celebradas en los eucaliptales del entorno durante los años 90 y 2000.

Con la finalización de la edición de 2026, la provincia pasará a contar con un imponente museo al aire libre que vertebrará un total de 13 municipios a través de su colección de arte mural.

Más allá de su valor plástico, la experiencia de las ediciones anteriores demuestra que estas obras se han integrado plenamente en el día a día de las localidades: en muchos de estos municipios, los murales se han convertido, por elección espontánea de la propia comunidad, en escenarios de festejos populares, puntos de encuentro para los jóvenes, objeto de visitas escolares e incluso protagonistas de felicitaciones navideñas o fuente de inspiración para carnavales y las fiestas de San Juan.

Este recorrido no solo se erige como un nuevo y potente atractivo cultural para la región, sino como una valiosa herramienta para alimentar la cultura local, generar nuevas sinergias, fomentar la cohesión territorial y el tejido social y, por supuesto, reafirmar la apuesta de la Diputación por un arte identitario que toma los espacios comunes como soporte y punto de encuentro social.