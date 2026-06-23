'Los Tigres' de Alberto Rodríguez abre el Cine de Verano de Diputación de Sevilla, con 74 títulos en la cartelera

El presidente de la Diputación, junto al cineasta sevillano Alberto Rodríguez y el diputado de Cultura, en la presentación de la cartelera de 'Cine de Verano en el Patio', que en esta edición proyectará 74 títulos - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla pone en marcha una nueva edición de 'Cine de Verano en el Patio'. Esta consolidada alternativa cultural y de ocio para las noches estivales acerca grandes cintas nacionales, internacionales y de cine independiente a un público heterogéneo. El primero de esos títulos será 'Los Tigres', del cineasta sevillano Alberto Rodríguez, que se proyectará el jueves, 25 de junio en el patio principal de la institución provincial.

En este sentido, este martes se ha presentado la cartelera de la edición para 2026. El presidente, Javier Fernández, y el diputado del área, Casimiro Fernández, han acompañado a Alberto Rodríguez, que ha acudido al evento por ser su último trabajo el que abre la cartelera este año, informa en una nota de prensa.

La trama se centra en Antonio y Estrella, dos hermanos vinculados al mundo submarino; él trabaja como buzo en el puerto, cerca de una petroquímica de Huelva, mientras ella estudia el entorno subacuático y lo acompaña en cada inmersión. Ante una asfixiante precariedad económica, Antonio encuentra una peligrosa salida: apoderarse de un alijo de cocaína oculto en el casco de un petrolero.

El diputado de Cultura y Ciudadanía ha asegurado que "prueba del éxito de este evento son las más de 22.000 espectadores que el año pasado acudieron a nuestro patio para disfrutar del buen cine y de una noche veraniega al aire libre en pleno centro de Sevilla". Además, ha agradecido, también, "haber tenido la oportunidad de presentar esta edición acompañado por uno de los grandes embajadores de nuestro cine, como es Alberto Rodríguez".

"Es un referente del cine español de las últimas décadas y su trabajo está respaldado por múltiples premios que ha ido cosechando a lo largo de los años y, fundamentalmente, por el reconocimiento y acogida que siempre reciben sus obras por parte de los espectadores", ha añadido el diputado provincial.

En cuanto a los valores y temáticas de la programación de este 2026, el diputado ha dicho que "el Cine de Verano en el Patio destaca por su compromiso social, plasmado, sobre todo, en las temáticas que nos encontraremos en la cartelera: temática LGTBIQ+, defensa de los Derechos Humanos, denuncia de la lacra de la violencia de género, la pederastia o la lucha contra la xenofobia son algunos de los ejemplos".

Por su parte, Alberto Rodríguez, "como usuario de este encuentro con el cine en las noches de verano sevillanas", ha mostrado su agradecimiento porque haya sido su última cinta la que abra este ciclo. El cineasta ha destacado que "gracias a este tipo de iniciativas se dan nuevas oportunidades a las películas para ser disfrutadas en gran formato; eso tanto para los usuarios de cine, como para los que nos dedicamos a hacer películas es muy positivo".

Además, el director sevillano ha considerado que "la experiencia única que ofrece el patio de la Diputación hace que se pueda combinar una noche de cine de alta calidad, con un alternativa de ocio nocturna muy interesante, pudiendo ver películas que, en su momento, pudieron perderse e incluso repetir títulos que les han causado buena impresión".

ENTRADAS A 5 EUROS Y PROGRAMACIÓN DE LUNES A DOMINGO

Uno de los grandes atractivos de este ciclo, referente en la agenda cultural de Sevilla, es su precio asequible: 5 euros la entrada, así como la variedad de su propuesta. A lo largo de la semana se sucederán producciones españolas (principalmente los lunes), versiones originales subtituladas (reservadas para los domingos), clásicos de la historia del cine y estrenos recientes, combinados estratégicamente para satisfacer todas las preferencias.

Títulos como 'Maspalomas', 'Tres adioses', 'Los domingos', 'Romería', 'Mi amiga Eva', 'Flores para Antonio', 'Amarga Navidad', 'Rondallas', 'La Cena', 'Altas capacidades', 'Golpes', 'La luz', 'Calle Málaga' o 'Te protegerán mis alas' ofrecerán una completa panorámica del cine español del último año.

La temática LGTBI+ también tiene cabida en la cartelera con títulos como 'Iván & Hadoun', así como el cine sevillano con 'Golpes'. Por su parte, el apartado de versiones originales contará con destacadas obras internacionales como 'La tarta del presidente' (Irak), 'Un simple accidente' (Irán), 'El Extranjero', 'Una hija en Tokio' y 'Love me tender' (Francia), 'La voz de Hind' (Túnez), 'Yo te creo' (Bélgica), 'Memorias de África' y 'Rebuilding' (EEUU), 'Mr. Nobody contra Putin' (Rep. Checa) o 'Un Poeta' (Colombia).

La selección se completará con propuestas tan atractivas como 'Hamnet', 'Michael', 'La asistenta', 'Nuremberg', 'El diablo viste de Prada 2' o 'Frankenstein'. La programación detallada puede consultarse en la web 'www.asomatealpatio.es'. Las sesiones, desde el 25 de junio hasta el 14 de agosto serán a las 22,15 horas, y del 15 de agosto y hasta el 7 de septiembre serán a las 22,00 horas.

Su servicio de ambigú, las facilidades de accesibilidad y una cuidada selección de películas "revalidan este ciclo como una de las citas imprescindibles del verano en la capital andaluza". Además de ofrecer un espacio acogedor, las proyecciones cuentan con sistemas de imagen y sonido de última generación para garantizar una experiencia óptima.