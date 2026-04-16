Tomares acoge la primera jornada del circuito provincial de deporte adaptado de Diputación de Sevilla

Tomares acoge la primera jornada del circuito provincial de deporte adaptado. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Este jueves arranca el Circuito Provincial de Deporte Adaptado 2026 que organiza la Diputación de Sevilla a través del Servicio Técnico de Deportes del Área de Cultura y Ciudadanía, con una primera jornada de Atletismo Adaptado en Tomares que ha agotado su cupo de inscripciones y en la que van a participar un total de 55 deportistas, de los que 16 son mujeres.

Se trata de una actividad deportiva que se plantea desde el punto de vista de la participación más que de la competición y, en esta línea, todas las personas participantes reciben un pequeño reconocimiento en forma de medalla, informa la Diputación en un comunicado.

El Circuito Provincial de Deporte Adaptado tiene como objetivo la promoción del deporte, mediante una actividad de carácter no competitivo destinada a personas deportistas que presenten otras capacidades físicas, intelectuales o por parálisis cerebral o daño cerebral adquirido, en una clara apuesta por un carácter social inclusivo del deporte en la provincia.

Las jornadas se desarrollan durante un solo día, con la colaboración de los ayuntamientos de los municipios que se constituyen como sede de las mismas. En lo que se refiere al calendario de esta temporada, se celebrarán nueve jornadas, además de ésta primera de Atletismo Adaptado en Tomares, que son las siguientes: el 14 de mayo, Pruebas Motrices, dirigidas a deportistas con otras capacidades intelectuales y parálisis cerebral, que se celebra en Gines y el 28 de mayo, Deporte Unificado Baloncesto en Espartinas, para deportistas con y sin discapacidades de manera inclusiva.

Asimismo, el 30 de septiembre está previsto Boccia y Slalom, dirigida a deportistas con parálisis cerebral y en silla de ruedas, en Umbrete; el 24 de octubre, Natación Adaptada en La Algaba, dirigida a deportistas con discapacidad física, intelectual y parálisis cerebral, y el 12 de noviembre, Fútbol Sala en El Real de la Jara, unificado e inclusivo, para deportistas con y sin discapacidades.

En esta primera jornada de Atletismo Adaptado, participarán deportistas con capacidades diferentes intelectuales, visuales, sensoriales y parálisis cerebral, con tres niveles de dificultad, según las capacidades de las personas participantes, tanto en carreras como en concursos, en modalidad masculina y femenina.

En el nivel I (avanzado), se desarrollará la actividad según las reglas de cada una de las federaciones deportivas respectivas. En el nivel II (intermedio), los deportistas conocen las reglas del juego y su aplicación por el árbitro, así como el sentido del juego en equipo y la táctica individual es media o aceptable y ejecutan los movimientos básicos del deporte con una corrección aceptable.

En el nivel III (adaptado), los deportistas conocen ligeramente o no conocen las normas de juego, tienen una noción reducida del juego en equipo y su técnica individual y la ejecución de los movimientos básicos del deporte son bajas.

En cuanto a las categorías, se contemplan cuatro: categoría I, hasta 12 años; categoría A, entre 13 y 21 años; categoría B, entre 22 y 30 años, y categoría C, de más de 30 años. Las pruebas que se van a celebrar son: 100 metros lisos, 200 metros lisos, 400 metros lisos, Salto de longitud, Lanzamiento de Peso y Relevo 4x100 metros, en niveles I y II.

En el nivel III, las pruebas que se contemplan son: 25 metros lisos, 25 metros marcha asistida, 25 metros marcha, 50 metros lisos, 50 metros marcha asistida, 50 metros marcha, Salto de longitud sin carrera y Lanzamiento de Softball.