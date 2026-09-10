Villanueva del Río y Minas (Sevilla) destaca la proyección del Conjunto Histórico Pozo 5 con el concierto de Candela

Presentación del concierto de Candela previsto en el Pozo 5 de Villanueva del Río y Minas, en un acto celebrado en la Casa de la Provincia - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cantante aljarafeño Paco Candela celebra con su público el 30 aniversario de su carrera musical con una gira que tiene una de sus etapas destacadas en la localidad sevillana de Villanueva del Río y Minas, donde ofrecerá un concierto el sábado 19 de septiembre en el Conjunto Histórico Pozo 5.

La localidad alberga un "interesante patrimonio industrial", donde destaca el citado espacio, "que es el que se conserva en mejor estado y el que cuenta con edificios de mayor valor estético y arqueológico", ha explicado el alcalde Miguel Ángel Barrios quien, junto a Paco Candela, ha presentado este concierto en la Casa de la Provincia, tal como informa la Diputación de Sevilla en una nota de prensa.

"El Pozo 5 está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de Conjunto Histórico y es el mayor recurso turístico local. La celebración del concierto en este lugar emblemático y la proyección de esta actuación son hitos importantes para valorizar este espacio y ponerlo en el punto de mira de un potencial turismo cultural, sumado a las visitas desde otras localidades", ha añadido el regidor.

Se trata de un "enclave turístico fundamental" en el municipio y uno de sus principales motores de desarrollo. Perforado en 1893, junto al Pozo 5 se erigieron las principales instalaciones del proceso productivo minero del municipio, como la cabria de extracción, la casa máquina, las cribas y lavaderos, las chimeneas de salida de humos de las salas de calderas, las propias salas de calderas, el edificio de bombas Kaselowsky de desagüe, los depósitos de Schlamms y la central eléctrica.

El concierto de Paco Candela se celebra el sábado 19, a las 22,00 horas. El artista ha desarrollado una carrera importante durante estos treinta años de dedicación a la profesión, en los que ha pasado de los cantes locales a formar parte de las programaciones culturales de los teatros más importantes de España.

Con 16 discos de estudio, el cantaor de Mairena del Aljarafe fue en 2021 nominado por la Academina Latina de Artes y Ciencias de la Grabación a los Grammy Latinos al mejor álbum flamenco. Ahora Paco Candela celebra su treinta aniversario con una gira musical bajo el lema '30' y con un nuevo álbum musical. Una nueva etapa que, según ha expresado el artista, "está llena de sorpresas y es un viaje por la música, mensajes comprometidos y canciones con estilos variados que buscan conmover a mi público, desde la emoción y desde el sentimiento".