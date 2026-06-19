Villanueva del Río y Minas (Sevilla) presenta el cartel y la revista de su Feria y Fiestas Patronales 2026

Presentación del cartel y la revista de la Feria y Fiestas Patronales 2026 de Villanueva del Río y Minas (Sevilla) - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la localidad sevillana de Villanueva del Río y Minas, Miguel Ángel Barrios, ha presentado este viernes, 19 de junio, los diseños del cartel y la revista de la Feria y de las Fiestas Patronales de 2026 del municipio.

Según ha referido la institución provincial en una nota de prensa, en la presentación, que ha tenido lugar en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla, también han estado presentes la concejal de Festejos, María del Carmen García Grande, y la diseñadora que ha servido de inspiración para la revista, Noelia Vergara.

Este año los carteles y la portada y la contraportada de la revista son láminas inspiradas en dos de los diseños de la premiada colección de Noelia Vergara, reconocida diseñadora de Villanueva del Río y Minas, que ha sido galardonada con el Primer Premio de Moda Flamenca en Córdoba.

Barrios ha querido expresar su apoyo a la diseñadora. "Es un orgullo, como mineros, que nuestras mujeres y nuestra juventud sean emprendedoras". También Noelia Vergara ha agradecido públicamente al Ayuntamiento y a la Concejalía por contar con su trabajo para el diseño de la revista "Es muy importante que mi pueblo me haya hecho este reconocimiento, siendo ésta mi primera colección".

Por otra parte, en los carteles se pueden ver elementos culturales identificativos de Villanueva del Río y Minas, como las chumberas, la feria de noche, la torre o la chimenea.