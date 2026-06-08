Vuelven las visitas teatralizadas a San Luis de los Franceses en Sevilla: ¿Cuándo salen a la venta las entradas?

El diputado de Cultura , Casimiro Fernández (2d), el historiador Florencio Quintero (i), el músico Álvaro Garrido (2i), y la directora de Cultura Carolina Morales, durante la presentación de las visitas teatralizadas de San Luis de los Franceses. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La iglesia de San Luis de los Franceses de Sevilla ha acogido este lunes la presentación oficial de la nueva edición de sus visitas nocturnas teatralizadas bajo el título "San Luis de los Franceses, una joya del Barroco", que podrán disfrutarse de martes a jueves durante los meses de junio y julio.

Según ha detallado la Diputación de Sevilla en una nota de prensa, los pases, cuyas entradas entran a la venta este martes con una tarifa general de cinco euros, pero con descuentos a familias numerosas o jubilados. Los pases tendrán una duración aproximada de 60 minutos y se realizarán en grupos reducidos de un máximo de 25 personas del 16 al 18, del 23 al 25 y 30 de junio, así como del 1 al 2, del 7 al 9, del 14 al 16, del 21 al 23 y del 28 al 30 de julio.

A la presentación han asistido el diputado del Área de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández; el historiador Florencio Quintero y el músico Álvaro Garrido, ambos representantes de Escenas Sonoras de la Historia.

En este sentido, el diputado de Cultura ha querido destacar el valor de "dar continuidad" a una propuesta que "ya funcionó de manera excelente" en su debut el pasado verano, de ahí que este año se hayan aumentado los días, a la vez que "se combina historia, música e interpretación" en uno de los monumentos barrocos "más importantes de Sevilla".

Por su parte, el historiador Florencio Quintero ha hecho hincapié en el "rigor" de la propuesta, que va mucho más allá del entretenimiento convencional. "Es un proyecto de interpretación de patrimonio, no solamente de teatralización", ha añadido, ya que, según ha indicado, durante las visitas se hablará de historia, de música y también de poesía, en "uno de los grandes espacios culturales del Siglo de Oro español".

Asimismo, el historiador ha repasado el peso histórico del edificio, ya que "este lugar era noviciado de los jesuitas y esta era una de las órdenes más importantes", dado que "eran los encargados de ofrecer conocimientos y donde estudiaban las personas que iban al Nuevo Mundo".

UNA BANDA SONORA QUE VA MÁS ALLÁ DEL BARROCO

El apartado musical, coordinado por 'Arcadia Antiqua', promete ser otra de las "grandes experiencias" de las noches sevillanas en San Luis de los Franceses, de la mano de Álvaro Garrido, quien ha detallado "cómo se entrelazarán" las melodías con la narrativa histórica y actoral. "Como es evidente, la música barroca va a estar muy presente a través de los tres músicos que vamos a estar en escena", ha explicado.

Del mismo modo, Garrido ha indicado que también van a sonar piezas que "trascienden al barroco", donde la música mozárabe, incluso alguna cantiga de Alfonso X, van a ser "muy protagonistas", como es el caso de una cantiga que hace referencia, precisamente, a Luis IX, primo de Fernando III 'El Santo'.

Respecto a la instrumentación, Garrido ha añadido que además de cantos, en los que Cinthya, la actriz que encarnará a Luisa de Medina y otros personajes, también va a participar, se tocará la vigüela de brazo, y habrá cuerda pulsada y percusión. "Con esos tres elementos podemos abarcar toda la música que vamos a interpretar", ha afirmado.