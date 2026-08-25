La XIII edición de InproInnova sobre IA y su aplicación al turismo de los municipios de Sevilla

Archivo - Un robot da la bienvenida a los visitantes de InproInnova 2025. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de su Sociedad Provincial de Informática, Inpro, celebrará el próximo 18 de noviembre una nueva edición de InproInnova, la Feria de la Innovación y Nuevas Tecnologías, que este año tendrá como escenario el Pabellón de la Navegación de Sevilla, con la Inteligencia Artificial (IA) como protagonista, tanto por las oportunidades que ofrece para transformar la gestión pública como por los retos asociados a su implantación: seguridad, soberanía del dato, transparencia, ética, regulación y capacitación de los profesionales.

Según ha detallado al administración provincial en una nota de prensa, bajo el lema "Sevilla, territorio inteligente", el encuenntro volverá a reunir a administraciones públicas, empresas tecnológicas, universidades, startups, profesionales y especialistas para compartir experiencias, analizar las principales tendencias del sector y, especialmente, abordar cómo la innovación puede contribuir a mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de la ciudadanía.

Junto a la IA, la ciberseguridad, la plataforma de turismo inteligente, la automatización de procesos, la gobernanza del dato, las infraestructuras digitales y las tecnologías aplicadas a los territorios inteligentes conformarán algunos de los principales ejes temáticos de la jornada.

De esta manera, reforzará su carácter de "punto de encuentro" entre el sector público y el ecosistema tecnológico, para favorecer el intercambio de conocimiento, la colaboración entre administraciones y empresas y la generación de nuevas oportunidades y proyectos de innovación.

Asimismo, la elección del Pabellón de la Navegación permitirá configurar un espacio abierto y dinámico en el que convivirán la zona expositiva, las ponencias y mesas de debate y diferentes espacios destinados al encuentro profesional y al networking, de manera que las empresas tecnológicas dispondrán de espacios propios para presentar sus soluciones, casos de éxito y propuestas innovadoras dirigidas especialmente al sector público y a la administración local.

PROTAGONISMO AL TALENTO UNIVERSITARIO

De igual forma, InproInnova continuará dando protagonismo al talento universitario y al emprendimiento tecnológico, con presencia de las universidades y un espacio específico para startups y empresas emergentes, para facilitar su conexión con administraciones, empresas consolidadas y profesionales del sector, con el objetivo es convertir la feria no solo en un escaparate de tecnología, sino también en un espacio para compartir conocimiento, generar alianzas y anticipar las soluciones que "marcarán el futuro de los servicios públicos digitales".

Uno de los principales objetivos de InproInnova desde sus primeras ediciones ha sido acercar la innovación tecnológica a los ayuntamientos de la provincia de Sevilla, con especial atención a aquellos municipios que, por su dimensión o recursos, encuentran mayores dificultades para abordar individualmente sus procesos de transformación digital.

En este sentido, la feria permitirá conocer experiencias y soluciones aplicables a la administración local en ámbitos como la inteligencia artificial, la automatización administrativa, la atención digital a la ciudadanía, la ciberseguridad, la gestión inteligente del territorio, el análisis de datos o la mejora de los servicios públicos.

Todo ello bajo la premisa de que la innovación y la transformación digital contribuyan a la cohesión territorial y a garantizar que todos los municipios puedan acceder a servicios tecnológicos avanzados, independientemente de su tamaño o localización.

Después de más de una década de trayectoria, este encuentro se ha consolidado como uno de los principales puntos de encuentro en Andalucía entre administraciones públicas y sector tecnológico, especialmente en el ámbito de la digitalización de las entidades locales, donde responsables y empleados públicos, empresas, universidades, especialistas y profesionales vinculados a la transformación digital encuentran un espacio para conocer experiencias, compartir proyectos y reflexionar sobre los retos que plantea una tecnología que evoluciona a una velocidad cada vez mayor.

La edición anterior reunió a una treintena de empresas y más de medio centenar de ponentes, entre representantes institucionales, responsables públicos, especialistas en tecnología, consultores y responsables de proyectos de transformación digital de diferentes administraciones. El programa de ponencias, mesas de debate, empresas participantes y actividades de esta nueva edición se dará a conocer próximamente en la web de InproInnova