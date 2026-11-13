XVI Feria de los Vinos y los Licores este fin de semana: entrada gratuita, productos de la tierra y empresas locales

Feria de los vinos y licores de la Diputación de Sevilla - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Patio de la Diputación de Sevilla acogerá este fin de semana, 14 y 15 de noviembre, la XVI Feria de los Vinos y los Licores, una nueva cita de la Muestra de la Provincia 2026 que reunirá a 39 empresas sevillanas con el objetivo de "acercar al público la riqueza y variedad de la producción agroalimentaria local, con especial protagonismo del sector vitivinícola".

La feria se celebrará en el Patio de la Diputación, avenida Menéndez Pelayo, 32, con entrada gratuita. El horario de apertura será el sábado, de 11,00 a 20,00 horas, y el domingo, de 11,00 a 18,00 horas.

Según ha informado la institución provincial, organizada por la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur y su marca de promoción agroalimentaria 'Sabores de la Provincia de Sevilla', la feria permitirá a los visitantes conocer directamente a los productores, descubrir nuevos sabores y adquirir una amplia selección de vinos y licores elaborados en distintos municipios de la provincia.

Junto a los vinos, vermuts, anisados y licores, el público encontrará también quesos artesanales, embutidos, conservas, aceitunas, dulces, mantecados y otros productos agroalimentarios sevillanos.

El programa de la XVI Feria de los Vinos y los Licores incluye diferentes propuestas como catas, maridajes, talleres y sorteos "para acercar al público la cultura vitivinícola de la zona".

Algunas de las actividades cuentan con aforo limitado y requieren inscripción una hora antes de su comienzo, según se indica en el programa de la feria.