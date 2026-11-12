La XXX Feria de Muestras de la Sierra Morena de Sevilla reúne a 163 expositores en El Pedroso del 5 al 8 de diciembre

Presentación Feria Muestras El Pedroso. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla ha acogido la presentación del cartel y la programación de la XXX Feria de Muestras de Productos Típicos y Artesanales de la Sierra Morena de Sevilla, que se celebrará en El Pedroso (Sevilla) del 5 al 8 de diciembre, y que cuenta con la colaboración de Prodetur-Turismo de la Provincia de Sevilla.

Según ha detallado la Diputación en una nota de prensa, la cita, que este año celebra su trigésimo aniversario, reunirá a 163 expositores, con una amplia oferta de productos gastronómicos, artesanales y actividades para todos los públicos.

En este contexto, el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha participado en el acto de presentación de una cita ya consolidada del calendario de la provincia, de la que ha destacado que "cumplir treinta ediciones es la mejor demostración de que esta feria ha sabido crecer, adaptarse y ganarse un lugar propio", a la vez que ha señalado que "es el ejemplo de cómo una iniciativa que nace en un municipio puede convertirse en un motor de oportunidades para toda una comarca".

En este sentido, ha subrayado la importancia de este tipo de encuentros para "dar visibilidad a nuestros productores y a la vez que se atrae a visitantes que, además de disfrutar de la feria, descubren el patrimonio, la gastronomía y los paisajes de la Sierra Morena de Sevilla".

TRES DÉCADAS DE PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y TRADICIONES

La Feria de Muestras de El Pedroso ha recibido, a lo largo de toda su trayectoria, más de 2,5 millones de visitantes, consolidándose como uno de los principales escaparates de los productos típicos y artesanales de la provincia. En esta edición, los 163 expositores se distribuirán entre el Mercado de Abastos, el Pabellón Municipal, el recinto ferial, el Centro de la Cultura Escuelas Nuevas y otros puntos del casco urbano.

De esta manera, la muestra ofrecerá una amplia variedad de productos, entre ellos embutidos ibéricos, carnes, quesos, aceites, miel, dulces tradicionales, vinos y licores, junto con artículos de cerámica, textil, marroquinería, bisutería y otras especialidades artesanales.

Además, la programación de la feria combinará la actividad comercial con propuestas gastronómicas, culturales y de ocio. entre las que destacarán una cata de vinos de la comarca, prevista para el domingo 6 de diciembre, y un showcooking en directo, que se celebrará el lunes 7, en colaboración con Prodetur, en el marco de 'Sabores de la Provincia de Sevilla'.

La oferta se completará con talleres artesanales, exposiciones, exhibiciones de aves rapaces y unidades caninas de rescate, actuaciones musicales, animación callejera y actividades infantiles, además de distintas propuestas vinculadas a las tradiciones navideñas. A su vez, se han programado cinco rutas guiadas para dar a conocer el patrimonio histórico, cultural y arquitectónico de El Pedroso.

Durante la presentación también se ha dado a conocer el cartel anunciador de esta trigésima edición, una acuarela del artista Alfredo Solís, afincado en El Pedroso, que representa una panorámica del municipio con tonos cálidos inspirados en el paisaje otoñal de la Sierra Morena de Sevilla.

La feria permanecerá abierta del 5 al 8 de diciembre, en horario ininterrumpido de 10,30 a 19,00 horas. Para facilitar la asistencia de visitantes, el Ayuntamiento de El Pedroso ha previsto más de 3.300 plazas de aparcamiento gratuito y un dispositivo especial de transporte público mediante autobuses y trenes desde Sevilla capital.