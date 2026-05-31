Abierto el plazo de matriculación este lunes para más de 45.000 alumnos de Infantil y Primaria de Jaén

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JAÉN 31 May. (EUROPA PRESS) -

El próximo lunes 1 de junio se abre el plazo de matriculación para las enseñanzas de Infantil, Primaria y Educación Especial para el curso 2026/2027 en los centros sostenidos con fondos públicos. El plazo para cumplimentar la matrícula se extiende hasta el siguiente lunes 8 de junio y sólo en el caso del primer ciclo de Infantil se amplía hasta el día 10. Para el próximo curso se matricularán en Andalucía casi 667.000 niños de Infantil, Primaria y Educación Especial, de los que más de 45.000 son de Jaén.

Según ha informado la Junta en una nota, los impresos de matriculación se pueden retirar gratuitamente en los centros docentes y también están disponibles en la página web de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y las matrículas se pueden formalizar en las secretarías de los centros o de forma telemática a través de la Secretaría Virtual.

Para el actual curso 2025-2026 las familias andaluzas tramitaron de forma telemática más del 50% de las matrículas del segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial y se registró un aumento de un 16,32% respecto al curso anterior.

En total, el curso pasado fueron 296.024 las matrículas realizadas por vía telemática. De esta manera, las familias pueden realizar el trámite desde un ordenador o un teléfono inteligente evitando los desplazamientos al centro educativo en horario laboral para la presentación de los documentos.

Así, el curso pasado el 59% de los usuarios realizaron la matrícula desde un smartphone o Tablet, frente a un 41% que lo hizo desde un ordenador. Desde la app iPASEN, que tiene instalada más de un millón de tutores legales, se facilita un acceso directo a la Secretaría Virtual al trámite de matrícula de forma autenticada.

La Consejería ha proporcionado un método de autenticación y firma llamado iANDE, complementario a los métodos clásicos de uso de certificados digitales y servicios de la plataforma Clav@.

En este sentido, el 83% de las familias ha usado el iANDE para autenticarse en este procedimiento y el 17% restante ha usado la plataforma Clav@, la mayoría con certificado digital para la autenticación y firma en el procedimiento.

Este procedimiento online está habilitado por la Consejería desde el segundo ciclo de Infantil hasta las enseñanzas de Bachillerato. Se trata del denominado 'Sobre de matrícula' ya que además de poder gestionar las distintas materias curriculares, dependiendo del nivel educativo, también permite presentar los formularios de los servicios complementarios de comedor escolar, aula matinal y actividades extraescolares, de los datos del Fondo Social Europeo, autorizar el uso de imágenes, de recogida de escolares, solicitud de elección de la enseñanza de religión y ficha del alumno.

Respecto a los servicios complementarios, el servicio de aula matinal se ofrecerá en 22 centros más respecto a este curso, hasta un total de 1.661 centros; 7 centros más están autorizados para ofertar el servicio de comedor escolar, para un total de 2.056 centros; y otros 5 colegios podrán tener actividades extraescolares, que ya estarán en 1.682 centros andaluces.

Desde el curso 2019-20 se han incrementado en 202 los centros con aula matinal, en 117 los que disponen de comedor escolar y en 25 con actividades extraescolares.