Adjudicadas por 1,4 millones las obras de ampliación y reforma del IES Santa Teresa, de Jaén

Visita al IES Santa Teresa. - JUNTA

JAÉN 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), ha adjudicado las obras de ampliación y reforma del Instituto de Educación Secundaria (IES) Santa Teresa, de Jaén. Las llevará a cabo la empresa Albaida Infraestructuras SA por 1.450.400,37 euros y con un plazo de ejecución de 14 meses.

Así lo ha indicado este lunes el delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Francisco José Solano, durante una visita al centro. En ella, junto a la directora, Rosa María Brito, la presidenta de la ampa y representantes de la Asociación de Vecinos Expansión Norte, ha abordado el proceso de adjudicación de los trabajos que se realizarán próximamente.

"Una intervención que reitera la apuesta de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para mejorar las infraestructuras de los centros educativos y por consiguiente la calidad del alumnado de la provincia de Jaén", ha afirmado Solano.

Según ha detallado, con esta actuación se dotará al IES de los espacios necesarios para la incorporación de dos líneas de bachillerato, que se sumarán a las tres líneas de secundaria obligatoria con las que ya cuenta. Así, pasará de 360 a 500 puestos escolares (360 de ESO más 140 de Bachillerato), "dando respuesta a la demanda de escolarización de la zona".

Las obras incluirán trabajos de nueva construcción y también de reforma en el edificio existente. En el actual patio de juegos (ubicado entre el comedor, el límite de la parcela y el gimnasio) se construirá un edificio de nueva planta que contará con cuatro aulas polivalentes, dos laboratorios, un aula de dibujo y otra de tecnología, así como un núcleo de aseos y espacios comunes de circulación. En total, serán 868,55 los metros cuadrados de nueva construcción que ganará el centro con esta ampliación.

En el edificio existente se reformará el espacio del antiguo comedor para destinarlo a aula de tecnología y se crearán pasillos de conexión hacia el edificio de nueva construcción. En las zonas exteriores se ampliará la superficie actual de porche y se acondicionará como zona de juegos la zona norte y noroeste de la parcela, para recuperar la superficie de patio ocupada por la ampliación.

Esta actuación forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y tiene cofinanciación europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2021-2027.

CLIMATIZACIÓN

Por otra parte, el delegado ha explicado que el IES Santa Teresa ha sido dotado recientemente con una instalación de bioclimatización mediante refrigeración adiabática, con apoyo de paneles solares fotovoltaicos, y dispone de calefacción mediante radiadores y grupo térmico de gas natural.

"Los espacios de nueva construcción contarán con los mismos sistemas de climatización, a fin de garantizar el confort térmico del alumnado y la eficiencia energética tanto en invierno como en verano", ha comentado.

Al hilo, Solano ha aludido a la apuesta "por la mejora individualizada de la climatización y confort térmico con una inversión de más de 4,3 millones en 333 centros públicos educativos de la provincia de Jaén".

En el caso del IES Santa Teresa, la inversión destinada a mejorar la climatización del centro supera los 24.000 euros". "Esta actuación se suma a las realizadas en otros 41 centros educativos de la capital jiennense, alcanzando una inversión total cerca de los 757.000 euros", ha precisado.