Adjudicadas por 283.000 euros obras de reparación por el temporal en IES Nuevo Milenio de Zalamea (Huelva)

IES Nuevo Milenio de Zalamea la Real (Huelva). - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha adjudicado las obras de reparación de cubiertas y otros espacios dañados por el temporal en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Nuevo Milenio de Zalamea la Real (Huelva), por un importe de algo más de 283.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Según ha indicado la Junta en una nota de empresa, las obras las ejecutará la empresa Gestión de Viviendas Vera Cruz S.L. Los trabajos se centrarán en solventar los problemas de filtraciones y humedades aparecidos en los distintos tipos de cubiertas planas de los que dispone el centro.

Así, las acabadas en plaqueta cerámica se impermeabilizarán mediante una lámina autoprotegida; y las cubiertas invertidas con acabado de chinos se desmontarán hasta llegar a la tela asfáltica, la cual será renovada para posteriormente colocar sobre ella material de aislamiento y chinos recuperados en un 50 por ciento.

Las obras incluyen, asimismo, la reparación de los daños ocasionados por el temporal tanto en los espacios interiores como en las fachadas del instituto, tales como desprendimientos de acabados, enfoscados y pinturas.

Esta actuación se enmarca en el plan 'Andalucía Actúa' puesto en marcha por la Junta de Andalucía, con una dotación de 60,2 millones de euros de recursos propios, para reparar las infraestructuras docentes que resultaron dañadas a consecuencia de las inclemencias meteorológicas del mes de febrero. Asimismo, su contratación se ha realizado a través del acuerdo marco puesto en marcha por la Agencia para agilizar los tiempos de adjudicación e inicio de las obras de hasta un millón de euros de presupuesto.