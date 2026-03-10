Adjudicadas por 5,3 millones de euros las obras para la nueva sede del Conservatorio de Música de Úbeda (Jaén)

Archivo - Infografía de la futura sede del conservatorio. - JUNTA - Archivo

JAÉN 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha adjudicado por 5,3 millones las obras de rehabilitación de edificios que dotarán de una nueva y unificada sede al Conservatorio Profesional de Música María de Molina, de Úbeda (Jaén).

La unión temporal de empresas (UTE) Vialterra Infraestructuras SA- Deyplad Proyectos y Contratas SL ha sido la adjudicataria, según la resolución de adjudicación publicada en la plataforma de contratación de la Junta de Andalucía, consultada por Europa Press.

El importe de la actuación, cofinanciada al 85 por ciento con fondos europeos Feder, asciende a 5.320.997,64 euros IVA incluido. Tiene un plazo de ejecución de 24 desde el día siguiente al de la fecha del acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras.

Actualmente, el Conservatorio María de Molina está fragmentado y diseminado en tres edificios diferentes ubicados en el casco histórico de la ciudad: las antiguas Casas Consistoriales, la Escuela de Arte Casa de las Torres y el Instituto de Educación Secundaria (IES) Francisco de los Cobos.

De ahí que se viniera demandando la nueva sede tanto desde el Ayuntamiento de Úbeda como desde la comunidad educativa del propio conservatorio. La ampa, por ejemplo, había reclamado una actuación que se planteó como programada por el Consejo de Gobierno andaluz en septiembre de 2020 y para la que, en marzo de 2023, la Consejería apuntó que se licitarían las obras "en los próximos meses".

Finalmente, esta licitación se produjo en noviembre de 2025 y, tras el correspondiente proceso, al que se presentaron cuatro ofertas, ha sido ahora adjudicada. La intervención supondrá la reforma y remodelación del conjunto de edificios formado por el Palacio de los Torrente y la casa solariega de la calle Cervantes, con el objetivo de dotar al centro de unas instalaciones adecuadas para la formación musical, además de accesibles y eficientes energéticamente.

La nueva sede, con más de 3.585 metros cuadrados construidos, tendrá todos los espacios necesarios para cubrir las necesidades técnicas y funcionales del conservatorio. Con unos 700 estudiantes, dispone de las especialidades instrumentales de clarinete, contrabajo, fagot, flauta travesera, guitarra, oboe, piano, saxofón, trombón, trompa, trompeta, viola, violín y violonchelo.

DISTRIBUCIÓN

Dado que los dos edificios cuentan con protección especial grado dos, las obras respetarán sus aspectos patrimoniales, como las fachadas y los patios. La entrada principal se situará en la calle Montiel, si bien se habilitará un segundo acceso independiente, desde la calle Cervantes, a la sala polivalente para conciertos, que podrá utilizarse en horario no lectivo.

En la planta baja del actual Palacio de los Torrente, que será el edificio principal, se ubicará la zona de administración, la biblioteca, el aula de orquesta y la sala de conciertos. La planta primera albergará las aulas de coro e individualizadas, las cuales se distribuirán en torno al patio y se comunicarán con el segundo edificio, donde se dispondrán las aulas de formación colectiva.

En la planta segunda del edificio principal se localizará el resto de aulas individualizadas y específicas, mientras en los espacios de las antiguas Casas Consistoriales se emplazarán los departamentos y la sala del profesorado con sus correspondientes aseos.

De cara a la climatización y el confort térmico, se prevé en los edificios de un sistema de aerotermia mediante bombas de calor inverter y fancoils para la refrigeración en verano y calefacción en invierno. Asimismo, se instalarán en las distintas estancias recuperadores de calor individuales para la ventilación y renovación del aire.

Esta actuación forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), y tiene cofinanciación europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2021-2027.