Adjudicadas por más de 207.000 euros obras para mejorar la accesibilidad en el IES Ciudad Jardín de Sevilla

Fachada del IES Ciudad Jardín como imagen de recurso - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha adjudicado las obras de eliminación de barreras en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Ciudad Jardín de Sevilla, por importe de 207.407 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, a la unión temporal de empresas integrada por Construcciones Gallardo Barrera SL y Tecnología Cooperativa SCA.

El edificio que alberga el IES Ciudad Jardín data de principios del siglo XX y goza de protección municipal, por lo que los trabajos a realizar serán especialmente cuidadosos con sus elementos patrimoniales. En concreto, la actuación incluye la ejecución de una entrada accesible al centro desde la calle Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, la dotación de dos aseos adaptados y la instalación de un ascensor, informa la Junta en una nota de prensa.

El acceso desde la calle a la entrada principal se resolverá mediante planos flotantes, horizontales y verticales, que no afectarán al pavimento empedrado protegido, y dispondrá de iluminación mediante balizamiento superficial antivandálico.

Por otra parte, se construirán dos aseos adaptados en el edificio principal, con espacio suficiente para incluir una camilla eléctrica; uno en planta baja y otro en la planta primera. Finalmente, en este mismo edificio, se instalará un ascensor con tres paradas, cercano a la puerta de entrada.

Esta actuación forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Educación, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y su contratación se ha realizado a través del acuerdo marco puesto en marcha por la Agencia para agilizar los tiempos de adjudicación e inicio de las obras de hasta un millón de euros de presupuesto.