Adjudicadas por más de 294.000 euros las obras de reforma del CEIP Gloria Fuertes en San Roque (Cádiz)

Archivo - Vista del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Gloria Fuertes de Guadiaro, en la localidad gaditana de San Roque. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SAN ROQUE (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha adjudicado las obras de redistribución de espacios y eliminación de prefabricadas en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Gloria Fuertes de Guadiaro, en la localidad gaditana de San Roque, por un importe de 294.700,34 euros y con un plazo de ejecución de cinco meses desde el inicio.

Las obras, adjudicadas a 2012 Gestiona Innovación Andaluza S.L., supondrán la reforma de parte de las plantas baja y primera del edificio de las antiguas viviendas de maestros, para conseguir diversos espacios nuevos que necesita el centro, como son dos aulas de educación primaria y un aula de pequeño grupo en la primera planta y nuevos aseos para alumnado en la planta baja.

En una nota, la Junta ha señalado que todo esto permitirá la retirada de un módulo prefabricado con dos aulas que fue instalado en el centro "en el año 2015".

La intervención incluirá además la eliminación de barreras arquitectónicas y la adecuación del edificio a la normativa actual de accesibilidad, para lo cual se instalará un ascensor, se construirán escaleras nuevas y se dotará al centro de un aseo adaptado en la primera planta y otro para el profesorado, también accesible, en la planta baja.

Estas obras fueron ya adjudicadas e iniciadas con anterioridad, pero quedaron paralizadas cuando se encontraban a un 27,74% de ejecución, lo que obligó a resolver el contrato, modificar el proyecto e iniciar un nuevo proceso de licitación de las obras. En el contrato anterior se realizaron trabajos previos de demoliciones, albañilería y revestimientos, valorados en un total de 50.463,58 euros, y ahora se ejecutará el proyecto de terminación.

La redistribución y reforma del CEIP Gloria Fuertes está recogida en el Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y cuenta con financiación europea a través del Programa de Andalucía Feder 2021-2027.

Con esta obra, la Junta ha señalado que ascienden a un total de 14 las actuaciones de mejora de infraestructuras educativas acometidas desde 2019 por la Consejería en el municipio gaditano de San Roque, con una inversión total superior a 1,3 millones de euros.

Las 13 intervenciones restantes están terminadas, destacando entre ellas cuatro obras en el IES Escuela de Hostelería por más de 409.000 euros y tres actuaciones por cerca de 274.000 euros en el IES Carlos Castilla del Pino.