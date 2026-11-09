Adjudicadas las obras de bioclimatización y energías renovables en el IES Casas Viejas de Benalup (Cádiz)

Patio de recreo del Instituto de Educación Secundaria (IES) Casas Viejas de Benalup-Casas Viejas (Cádiz). - JUNTA DE ANDALUCÍA

BENALUP-CASAS VIEJAS (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha hecho pública en el Perfil del Contratante la adjudicación de las obras para la instalación de un sistema de bioclimatización con apoyo de energías renovables en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Casas Viejas de Benalup-Casas Viejas (Cádiz).

La empresa Vivendio Sostenibilidad Energética SL ha resultado adjudicataria del contrato, por un importe de 606.735,31 euros y un plazo de ejecución de seis meses, como ha detallado la Junta en una nota.

La intervención consistirá en la instalación de refrigeración adiabática en todos los espacios educativos del centro, lo que supone refrigerar un total de 2.435 metros cuadrados de superficie.

Este sistema de bioclimatización estará apoyado por paneles solares fotovoltaicos para la producción de electricidad, con una potencia instalada de 30 kilovatios.

Además, como se ha apuntado, la energía generada con este sistema se destinará a autoconsumo del centro, con la posibilidad de vertido a la red eléctrica.

Esta actuación está recogida dentro de la segunda fase del programa de Bioclimatización y Energías Renovables de centros educativos públicos de Andalucía de la Consejería de Educación, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y cuenta con cofinanciación europea dentro del marco Feder 2021-2027.