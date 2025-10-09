El alumnado andaluz con necesidades especiales tiene "más recursos que nunca", con un 37% más de plantilla

La consejera de Desarrollo Educativo, María del Carmen Castillo, en el Pleno del Parlamento del 9 de octubre de 2025. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha asegurado este jueves en el Pleno del Parlamento que el sistema educativo andaluz cuenta "con más recursos que nunca" para atender al alumnado con necesidades educativas especiales (NEE), con una inversión en educación especial que ha experimentado un crecimiento del 74% en los últimos siete años y una plantilla de especialistas en Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Orientadores y Técnicos de Integración Social que ha crecido más de un 37%.

Castillo ha destacado el "firme compromiso" de la Junta con la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, calificándolo no sólo como "una prioridad", sino como "una responsabilidad que asumimos con firmeza, sensibilidad y compromiso". Ha contestado así a los socialistas, que la han acusado de "falta de sensibilidad" con estas familias al "recortarles servicios".

La consejera ha señalado, por contra, que en un contexto de creciente diversidad en las aulas, se han "redoblado esfuerzos para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos". En este sentido, la consejera ha explicado que, a pesar de la pérdida de 120.000 escolares debido a la bajada de la natalidad, la Consejería ha aprovechado esta situación para reforzar la atención al alumnado con NEE, que ha crecido un 7% anual gracias a una mejor detección temprana.

Se han incorporado más de 2.500 docentes de refuerzo en el marco del acuerdo sindical, que recoge una medida "clave" como es que para el cálculo de las ratios y la asignación de personal de refuerzo cada alumno con NEE computa como dos, garantizando así una atención más individualizada, ha insistido la Junta en una nota de prensa.

Durante su intervención, Castillo ha informado de que se está desplegando una Estrategia Integral de Atención a la Diversidad, ampliando hasta 1.066 los centros que participan en el programa de Zonas de Transformación Social para el presente curso. Además, este curso hay 175 nuevas aulas de Educación Especial y de apoyo a la integración en centros sostenidos con fondos públicos.

La Consejería está formando no sólo a los especialistas sino a todo el profesorado que atiende a alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otras necesidades, con el objetivo de unificar criterios y compartir buenas prácticas. Finalmente, la consejera ha subrayado que el principio que guía su acción es "el respeto y la colaboración constante con las familias y las asociaciones que las representan". Prueba de este compromiso, ha subrayado, es la reciente firma de cuatro convenios de colaboración con las Federaciones de Síndrome Down, Asperger, TDAH y Autismo. Estos acuerdos "no son papel mojado", sino compromisos reales que están guiando un trabajo conjunto y efectivo para mejorar la atención educativa.