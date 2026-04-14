Alumnado de la familia profesional de Electricidad y Electrónica de FP podrán completar su formación en Indra

Castillo (centro), entre Silles y Bellido, junto a otros responsables de la Junta e Indra tras la firma del acuerdo. - ESTHER LOBATO-EUROPA PRESS

CÓRDOBA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, y la directora de Captación de Talento y Movilidad Interna de Indra, María Fernanda Silles, han suscrito este martes en Córdoba un convenio de colaboración para que estudiantes de FP completen su formación en las instalaciones de esta empresa.

El acuerdo, a cuya firma ha asistido también el alcalde de Córdoba, José María Bellido, prevé que se oferten 50 plazas formativas de la familia profesional de Electricidad y Electrónica, que encaja con la actividad industrial y tecnológica que Indra desarrolla en Córdoba, principalmente en sistemas de radiofrecuencia y radares de nueva generación.

En su intervención, Castillo ha destacado que este acuerdo "acerca la Formación Profesional de Andalucía a una compañía multinacional puntera en los sectores de defensa, aeroespacial y tecnologías digitales avanzadas".

De esta manera, el alumnado podrá formarse en procesos y tecnologías propios de una empresa de referencia, que está consolidando su implantación industrial en Córdoba. En este sentido, la consejera ha señalado que "los estudiantes realizarán la formación en empresas u organismos equiparados en un entorno productivo real, mejorando así las opciones de empleabilidad del alumnado de FP".

Además, Castillo ha indicado que "la formación en tecnologías avanzadas, montaje y automatización los posicionará como una cantera de talento clave para el creciente sector de la defensa en la provincia".

Por su parte, la directora de Captación de Talento y Movilidad Interna de Indra, María Fernanda Silles, ha señalado que "en Indra Group creemos firmemente en el poder transformador del talento joven. La Formación Profesional es una vía esencial para acceder a un empleo de calidad y contribuir a acelerar la innovación que necesitan nuestras industrias".

Desde Indra Group, según ha subrayado, quieren "contribuir a la formación de estos profesionales para que puedan desarrollar todo su potencial, participando en proyectos innovadores de referencia mundial y mediante una carrera profesional de futuro adaptada a sus conocimientos, habilidades y actitudes".

La directiva ha resaltado, además, el compromiso de Indra Group con Córdoba y con Andalucía, donde tiene previsto crear más de 500 empleos en los próximos años para pasar a contar con una plantilla de más de 3.700 profesionales altamente especializados en las tecnologías más vanguardistas.

El convenio, con una vigencia de cuatro años, recoge la realización de actuaciones conjuntas que permitan incrementar el número de alumnado que cursa estas enseñanzas, con el fin de promover una mejor inserción laboral, adecuar la oferta formativa a la demanda del mercado laboral y potenciar la autonomía de las personas mediante el desarrollo de competencias profesionales a lo largo de toda su vida.

El documento también tiene como objetivo impulsar la fase de formación en empresa u organismo equiparado de la FP. Para ello, la Consejería se compromete a distribuir entre los centros docentes públicos las plazas formativas ofertadas por la entidad colaboradora, así como formalizar los convenios de colaboración entre las empresas y los centros educativos.