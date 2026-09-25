Los alumnos del Colegio Jean Piaget de Ogíjares (Granada) regresan a las aulas tras los daños por los seísmos

El delegado de la Junta en Granada, Antonio Granados, y la delegada de Educación, María José Martín. - JUNTA DE ANDALUCÍA

OGÍJARES (GRANADA), 25 (EUROPA PRESS)

Los alumnos del Centro Específico de Educación Especial (CEEE) Jean Piaget, situado en el municipio de Ogíjares (Granada), han podido regresar a clase tras los daños que provocó la serie sísmica del pasado agosto.

La Junta de Andalucía, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha previsto una inversión global de 130.000 euros para el conjunto de los arreglos, según ha explicado el delegado de la Junta en Granada, Antonio Granados, y la delegada de Educación, María José Martín, durante una visita al centro para conocer las actuaciones destinadas a reparar los daños ocasionados en el edificio y garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad.

Granados ha explicado que "se trata de dos intervenciones destinadas a reparar los elementos afectados, recuperar las condiciones adecuadas de los espacios educativos y garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa".

Según el delegado, este centro "ha sido uno de los más afectados en la provincia de Granada como consecuencia del enjambre sísmico y han sido numerosas las ocasiones que hemos venido a verlo, esta ha sido una actuación para evitar el peligro y queremos trasladar a todas las familias, a todos los usuarios, alumnos y profesores, tranquilidad y seguridad".

"En su conjunto, en la provincia de Granada, desde la PAE, la inversión está en torno de los 400.000 euros y luego dentro del presupuesto de la propia Consejería en otros centros escolares estamos en torno de un millón de euros", ha precisado el delegado, que se ha referido a "la normalización absoluta que tenemos en la provincia de Granada" tras los terremotos.

La primera actuación en este centro, dotada con 30.000 euros, contempla la ejecución de medidas de seguridad y la reparación parcial de elementos de paredes y techos afectados por los movimientos sísmicos.

La segunda intervención cuenta con un presupuesto de 100.000 euros y está destinada a la reparación de los daños ocasionados por el enjambre sísmico de agosto. Los trabajos incluyen la renovación de fachadas, con una partida de 10.000 euros de presupuesto de ejecución material, así como la reparación, el refuerzo o la sustitución de cerramientos interiores, con una dotación de 51.045,91 euros de ejecución material. Esta actuación dispone de 87.900 euros para las obras, impuestos incluidos, y otros 12.100 euros para honorarios técnicos, que comprenden la redacción del proyecto, la dirección de las obras, la dirección de ejecución y la coordinación de seguridad y salud.

Por su parte, la delegada territorial de Educación ha destacado que "desde el primer momento hemos trabajado para dar una respuesta rápida a los daños ocasionados por los terremotos, priorizando la seguridad del alumnado y de los profesionales del centro. Nuestro objetivo es que el Jean Piaget pueda desarrollar su actividad educativa en las mejores condiciones posibles, atendiendo a las necesidades específicas de su alumnado y garantizando la tranquilidad de las familias".