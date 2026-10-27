Alumnos de El Ejido (Almería) participan en simulaciones de accidentes para prevenir conductas de riesgo al volante

Alumnos del IES Santo Domingo de El Ejido (Almería) participan en una actividad de la iniciativa 'Conduce tu futuro'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

EL EJIDO (ALMERÍA), 27 (EUROPA PRESS)

Alumnos del IES Santo Domingo de El Ejido (Almería) han participado este martes en simulaciones de accidentes de tráfico y actividades interactivas dentro de la iniciativa 'Conduce tu futuro', impulsada por la Junta de Andalucía para fomentar decisiones responsables al volante y prevenir conductas de riesgo entre los jóvenes, especialmente las relacionadas con el consumo de alcohol y drogas.

La actividad, organizada por la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, se ha desarrollado a través de un circuito de cuatro estaciones en las que los estudiantes han conocido las causas más frecuentes de los siniestros, la respuesta de los equipos de emergencia y las consecuencias físicas y emocionales que puede provocar un accidente.

Según ha detallado la Junta en una nota, las estaciones han abordado los efectos del alcohol y otras drogas mediante realidad virtual, la intervención de bomberos y Policía Local ante un siniestro, la atención inicial de los profesionales del 061 y el proceso de rehabilitación. La jornada ha contado con la participación de enfermeras escolares y especialistas en Medicina Física y Rehabilitación.

Asimismo, el alumnado ha escuchado el testimonio de una persona con lesión medular, facilitado por Aspaym, que ha compartido su experiencia y las consecuencias del accidente en su entorno familiar y de amistades.

El delegado del Gobierno andaluz en Almería, Francisco Góngora, ha advertido de que el alcohol y las drogas "reducen la capacidad para percibir el peligro y reaccionar a tiempo". "Con esta actividad queremos que el alumnado identifique esos efectos y valore que siempre es posible elegir una forma segura de regresar a casa", ha señalado.

Góngora también ha destacado el valor formativo de las simulaciones clínicas y las actividades interactivas, al considerar que "la educación y la concienciación directa son las herramientas más potentes que tenemos en salud pública".

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, ha resaltado que "la seguridad vial comienza mucho antes de ponernos al volante, en las decisiones que tomamos cada día y que pueden marcar nuestra vida y la de los demás". Asimismo, ha insistido en la necesidad de que los estudiantes conozcan los riesgos de estas conductas y las consecuencias que pueden tener para las víctimas y sus familias.

Ibáñez ha asegurado que desde el Ayuntamiento apuestan por la educación y la prevención "como herramientas esenciales para construir una sociedad más segura y responsable" y ha agradecido la implicación de la Administración autonómica, los profesionales sanitarios, los cuerpos de seguridad y emergencias, Aspaym y la comunidad educativa.

Por su parte, la presidenta de Aspaym, Laura Muñoz, ha destacado la importancia de transformar la experiencia de la asociación en conciencia a través de la prevención de accidentes de tráfico entre los jóvenes. La entidad considera que evitar un solo accidente en cada provincia participante justifica la campaña.

La iniciativa está impulsada por la Secretaría General de Salud Pública y Promoción de la Salud y el Plan Integral de Atención a la Accidentabilidad de Andalucía (Piaac), bajo la coordinación de Iavante, de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido y la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

La campaña contempla ocho actividades, una en cada provincia andaluza, con el propósito de promover hábitos seguros antes de ponerse al volante. Para su desarrollo, cuenta también con la colaboración de las delegaciones territoriales de Sanidad y Consumo y de Educación, los ayuntamientos y los profesionales que participan en cada jornada.

800 ESTUDIANTES EN LA EDICIÓN ANTERIOR

La edición de 2025 recorrió las ocho provincias andaluzas y llegó a 800 estudiantes de Secundaria y Bachillerato. Más de un centenar de personas, entre profesionales sanitarios, docentes, representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, personal técnico y responsables institucionales, colaboraron en las actividades.

Durante aquellas jornadas, ocho personas con lesión medular compartieron sus testimonios con el alumnado para promover la reflexión sobre las consecuencias de una "conducción temeraria".

Además, 'Conduce tu futuro' ha recibido el premio al mejor taller en el Congreso de la Sociedad Española de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente (Sessep) de 2026, que ha reconocido su propuesta de sensibilización basada en la participación y la simulación.

El Piaac tiene como propósito reducir la siniestralidad, la mortalidad y las secuelas derivadas de los accidentes. Este plan también incluye formación avanzada mediante simulación clínica para profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, centrada en la atención inicial y la rehabilitación integral de las víctimas.