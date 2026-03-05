Alumnos de siete centros participan en el V Torneo de Debate Educativo en modalidad de idiomas en Huelva

Fase provincial del V Torneo de Debate Educativo de Andalucía en sus modalidades de inglés y francés. - JUNTA DE ANDALUCÍA

Más de 30 alumnos de siete centros educativos han participado en la fase provincial del V Torneo de Debate Educativo de Andalucía en sus modalidades de inglés y francés, una iniciativa impulsada por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía para fomentar la oratoria, el pensamiento crítico y la competencia plurilingüe del alumnado andaluz, cuyas rondas clasificatorias se han celebrado en el Conservatorio Profesional de Música Javier Perianes y las semifinales y la final en el CDP Molière.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, en la modalidad de inglés, el equipo del IES Doñana se ha alzado con el primer premio provincial, y el IES Juan Ramón Jiménez ha obtenido el reconocimiento como subcampeón, mientras que en la modalidad de francés, el equipo del IES Alto Conquero ha logrado el primer puesto.

En esta fase provincial participaron seis centros educativos sostenidos con fondos públicos, con equipos compuestos por cuatro alumnos y alumnas: IES Alto Conquero (Huelva), IES Bitácora (Punta Umbría), IES Juan Ramón Jiménez (San Juan del Puerto), IES San Blas (Aracena), IES Juan Antonio Pérez Mercader (Corrales) e IES Doñana (Almonte).

Asimismo, actuaron como equipos swing el IES Alto Conquero, en francés, y el IES Diego de Guzmán y Quesada, en inglés. La pregunta objeto de debate en todos los idiomas ha sido: "¿Siguen siendo la ONU y los organismos supranacionales herramientas eficaces para la resolución de los conflictos geopolíticos del siglo XXI?", formulada en inglés y francés. A través de esta cuestión, el alumnado ha puesto en práctica su capacidad de análisis, la búsqueda rigurosa de información y la construcción de argumentos sólidos en lengua extranjera.

Durante la inauguración, el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carlos Soriano, ha destacado que es "un día muy especial para la comunidad educativa de Huelva con la celebración de una fase que contribuye a estimular el pensamiento crítico y a desarrollar competencias lingüísticas" y ha subrayado que este torneo demuestra "hasta dónde puede llegar nuestro alumnado cuando se le ofrecen oportunidades y se confía en su talento".

Asimismo, Soriano ha puesto en valor el trabajo del profesorado, que "apuesta por metodologías innovadoras y convierte el aula en un espacio vivo, dinámico y transformador", y ha felicitado al alumnado "por su valentía al hablar en otra lengua, por su esfuerzo y por demostrar que el plurilingüismo es una competencia real que dominan con seguridad y madurez".

El torneo, convocado por la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado en el marco del V Torneo de Debate Educativo de Andalucía para el curso 2025/2026, se concibe como un foro de carácter formativo que refuerza la comunicación lingüística, la competencia plurilingüe y la educación en valores democráticos, en consonancia con la Ley de Educación de Andalucía y la normativa vigente.

La fase provincial constituye un paso previo a la fase autonómica, en la que el equipo campeón representará a la provincia de Huelva. Con iniciativas como esta, la educación pública andaluza reafirma su compromiso con una enseñanza que conecta con el mundo, impulsa el talento joven y prepara al alumnado para afrontar con garantías los retos de la sociedad global.