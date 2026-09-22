Andalucía abre este martes el proceso para optar a 1.500 plazas de catedrático en ESO, Idiomas y Artes Plásticas

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo (i), visita el IES Santa Bárbara con motivo del inicio del curso escolar. A 15 de septiembre de 2026 en Málaga (Andalucía, España). - Esther Lobato - Europa Press

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía abre este martes y hasta el 13 de octubre el procedimiento selectivo para presentar solicitudes con las que acceder a 1.500 plazas de catedrático en Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas y en Artes Plásticas y Diseño. Es la primera convocatoria de estas características después de 25 años desde la última que hizo la Administración educativa para este colectivo.

En la orden de la convocatoria, publicada este lunes en un Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) extraordinario consultado por Europa Press, se detallan las plazas que hay disponibles por especialidades en enseñanza Secundaria --1.460 plazas con Matemáticas, Lengua y Literatura, Inglés y Geografía e Historia, con 195, 191, 172 y 120, respectivamente, a la cabeza--; escuelas oficiales de Idiomas --28 plazas de catedrático en total-- y Artes Plásticas y Diseño (doce).

Entre los requisitos, los aspirantes tendrán que acreditar una antigüedad mínima de ocho años como funcionario de carrera en el cuerpo de profesores de enseñanza Secundaria; o en el cuerpo de profesores de escuelas oficiales de Idiomas; o el cuerpo de profesores de Artes Plásticas y Diseño. Para poder participar en la convocatoria, los aspirantes a plazas de catedrático en Secundaria tendrán que abonar 57,76 euros en concepto de tasas; el mismo importe en el caso del cuerpo de las escuelas oficiales de Idiomas y en el de Artes Plásticas y Diseño.

Quedan exentos de estos pagos los miembros de familias numerosas, víctimas de terrorismo, violencia de género y personas con discapacidad en un grado igual o supeior al 33%. En el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la orden de la Consejería de Educación, por la que se hacen públicas las listas del personal seleccionado en el procedimiento selectivo, el personal aspirante deberá presentar de forma telemática a través del aplicativo dispuesto al efecto en el portal web de esta Consejería, la documentación, para lo que debe identificarse con el código de solicitud que se les proporcionará cuando efectúen la solicitud.

Con esta oferta, la Junta de Andalucía recupera los procedimientos de acceso a los cuerpos de catedráticos, que hacía 25 años que no se convocaban en Andalucía. Así, el Gobierno andaluz da cumplimiento al acuerdo suscrito en julio de 2025 con las organizaciones sindicales CSIF, ANPE y UGT y responde igualmente a una demanda histórica de los docentes para impulsar su carrera profesional dentro del sistema educativo andaluz.