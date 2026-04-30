Andalucía abre este viernes el plazo para solicitar plaza en Artes Plásticas y Diseño y en idiomas

Archivo - La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, durante la visita a la Escuela de Arte y Superior de Diseño José Val del Omar. A 20 de septiembre de 2024, en Granada (Andalucía, España). - Esther Lobato - Archivo

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha informado sobre los procesos de escolarización de las enseñanzas de Régimen Especial en Andalucía para el próximo curso 2026-2027, que se desarrollan durante los meses de abril, mayo y junio. La oferta puesta en marcha por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional alcanza la cifra global de 106.592 plazas.

Según ha explicado la Junta en una nota, este proceso comienza cada curso escolar con la presentación de la solicitud de admisión, cuyo trámite puede realizarse de forma telemática a través Secretaría Virtual de los Centros Educativos de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Además, las familias que lo deseen pueden presentar su solicitud de manera presencial en el centro educativo correspondiente.

Una vez finalizado el plazo de solicitud, se publicarán las listas de personas admitidas y no admitidas. Aquellas que hayan obtenido plaza deberán formalizar la matrícula para el curso siguiente dentro del plazo establecido para cada enseñanza, preferentemente a través de la Secretaría Virtual de los centros educativos. En concreto, las solicitudes para las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza podrán presentarse hasta el 30 de abril de 2026.

Durante el mes de mayo se celebrarán las pruebas de aptitud y acceso al primer curso, mientras que en julio se abrirá el periodo ordinario de matriculación. Los centros ofertarán un total de 29.255 plazas. Estas enseñanzas elementales se dirigen al alumnado en edad escolar y se componen de dos ciclos de dos cursos cada uno; en el caso de Música se ofrecen 23 especialidades, mientras que en Danza no existe división por especialidad en esta etapa. Para acceder a estas enseñanzas es necesario superar una prueba de selección.

Por su parte, las enseñanzas profesionales de Música y de Danza constan de seis cursos. En Música, el alumnado puede elegir entre 25 especialidades mientras que en Danza se ofrecen cuatro especialidades distintas. Respecto a las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño, el plazo para solicitar una de las 7.560 plazas será del 1 a 31 de mayo para los que tengan que realizar prueba de acceso y del 1 al 20 de junio para los exentos de pruebas.

Por otro lado, la matrícula se formalizará del 1 al 10 de julio. En Andalucía se imparten once familias profesionales con ciclos formativos de grado medio y superior. Estos estudios se pueden cursar en las nueve escuelas de Arte y Superiores de Diseño y en las siete escuelas de Arte de Andalucía. En cuanto a las enseñanzas artísticas superiores (Música, Danza, Arte Dramático y Diseño), el plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto durante el mes de mayo con una oferta total de 1.162 plazas.

El proceso de admisión, que incluye las pruebas específicas, adjudicaciones y matriculación del periodo ordinario, se desarrollará entre junio y julio. Cabe destacar que los centros que imparten enseñanzas artísticas superiores funcionan como distrito único, es decir, las plazas se adjudican por concurrencia competitiva según la nota obtenida en la prueba específica de acceso. La red andaluza cuenta con cinco conservatorios superiores de Música, uno de Danza, cuatro escuelas superiores de Arte Dramático y nueve escuelas de Arte con Estudios Superiores de Diseño.

Por último, el plazo de presentación de solicitudes de admisión para las enseñanzas de Idiomas de régimen especial estará abierto del 1 al 20 de mayo. Andalucía ofrece un total de 68.615 plazas repartidas en sus 52 escuelas oficiales de idiomas (EOI), donde se imparten once idiomas distintos (alemán, francés, inglés, italiano, árabe, ruso, portugués, chino, japonés, griego moderno y español como lengua extranjera).

Estas enseñanzas, que permiten obtener certificaciones oficiales según el Marco Común Europeo de Referencia (MCER), requieren una edad mínima de 16 años cumplidos en el año natural. No obstante, es posible acceder con 14 años si se desea estudiar un idioma diferente al cursado en la ESO como primera lengua extranjera.