Andalucía aprobará una oferta de empleo de 3.601 plazas para maestros, ESO, Música, Artes Escénicas y FP

Archivo - Aspirantes de las oposiciones a maestro en una imagen de archivo - JUNTA - Archivo

SEVILLA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía tiene intención de aprobar una Oferta Pública de Empleo de 3.601 plazas de ingreso en el cuerpo de maestros (806); en Enseñanza Secundaria Obligatoria (2.260); Música y Artes Escénicas (155) y Formación Profesional (380). Además, se aprobarán 119 plazas de acceso al cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria. La Junta dispone de un plazo legal máximo de tres años para convocar estas plazas. Los cálculos que maneja la Consejería es que en junio se convocarán más de 5.000 plazas correspondientes a diferentes ofertas públicas de empleo.

Son las cifras que recoge el proyecto de decreto que regula la oferta de empleo público correspondiente a 2026 consultado por Europa Press. En él se argumenta que esta oferta obedece al "conocimiento del estado actual del sistema educativo, así como de las necesidades en orden a la mejora de la calidad de la enseñanza" que "aconsejan proceder a la convocatoria de procedimiento selectivo que permita la cobertura de los puestos vacantes en las plantillas".

"En consecuencia --continúa-- se hace preciso ofertar para el ejercicio 2026 las oportunas plazas que garanticen el cumplimiento de los objetivos propuestos para la atención del servicio educativo, habida cuenta de su viabilidad por cuanto las plazas ofertadas se hallan ocupadas por profesorado en régimen de interinidad". Del total de plazas que se ofertan, se reservará un cupo no inferior al 10% para ser personas con discapacidad.

La oferta de plazas más abultada es la de Enseñanza Secundaria, donde hay 250 plazas para la especialidad de Matemáticas; 350 plazas para Formación y Orientación Laboral; 170 para Procesos de gestión administrativa; 120 para Educación Física; 150 para Orientación Educativa; otras 150 para Tecnología; un centenar para Administración de Empresas y otro centenar para Operaciones y equipos de producción agraria, entre otras.

En el caso del cuerpo de profesores de Música y Artes Escénicas, entre las 155 plazas totales, hay 26 plazas para guitarra; 19 para violín; y 18 para Lenguaje musical, entre otras. Para maestros, hay 150 plazas para Infantil; 100 para Inglés; 50 para Francés; 156 para Primaria y 100 para Pedagogía terapéutica y Audición y Lenguaje, respectivamente.

El cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de Formación Profesional podrá optar a 380 plazas, donde la oferta más numerosa es la de Mantenimiento de vehículos, con un centenar de plazas, seguida de cocina y pastelería, con 70; 40 en Servicios de restauración y 30 en soldadura. En esta convocatoria de empleo para 2026 no se ofertan plazas de Lengua ya que "fue una de las especialidades con más plazas en las últimas oposiciones", aclaran fuentes de la Junta, que especifican además que esta oferta está negociada con los sindicatos. En el caso del cuerpo de profesores de ESO --oferta de plazas de acceso--, entre las 119 hay trece para Matemáticas y 18 para Formación y Orientación Laboral, entre otras.