Andalucía aprueba un refuerzo de 4.309 docentes de la plantilla pública para el curso 2026/2027

Archivo - Aumnos del CEIP Escritor Alfonso Grosso. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles un refuerzo de la plantilla de profesorado de los centros educativos públicos para el próximo curso 2026-2027 con 4.309 docentes, que elevará la cifra total a más de 109.000 maestros y profesores. Con esta medida se avanza en la línea de mejora continua en la atención del alumnado más vulnerable y con necesidades educativas especiales, se consolidan las enseñanzas de Formación Profesional y la competencia digital.

Supone una inversión de 238 millones de euros, cofinanciada con fondos europeos, con el objetivo de que el alumnado mejore los resultados académicos. Este refuerzo se destinará a mejorar la atención del alumnado con necesidades educativas especiales y a programas de atención a la diversidad (2.096), a dar respuesta al crecimiento de la nueva oferta de Formación Profesional (1.216), a la mejora de la competencia matemática y lectora (705) y a la digitalización del sistema educativo (292), según el desglose hecho por la Junta en una nota.

En concreto, de los 4.309 efectivos, 753 corresponden a maestros especialistas de Pedagogía Terapéutica (PT) y de Audición y Lenguaje (AL), tanto para las nuevas aulas específicas de Educación Especial y apoyo a la integración como para la atención al alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de distintas discapacidades escolarizados en centros ordinarios del programa de Educación Inclusiva FSE+, el programa PROA+ o al programa de Cooperación Territorial de Educación Inclusiva.

Para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje del alumnado en los centros de zonas de transformación social (ZTS) se destinan 1.015 docentes de Primaria y Secundaria con el fin de mejorar los rendimientos escolares para asegurar el éxito académico. Otros 328 profesores de Secundaria de Orientación Educativa dan continuidad a los programas de Bienestar Emocional, ZTS y PCT Educación Inclusiva que impulsan, entre otros objetivos, la detección e intervención precoces en atención a la diversidad y la promoción del bienestar y la salud integral del alumnado.

Dentro del Programa de Cooperación Territorial de refuerzo de la competencia matemática y lectora, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional destinará el próximo curso 705 docentes para el alumnado de infantil, Primaria, ESO y Ciclos Formativos de Grado Básico. Además, para continuar avanzando en el crecimiento y la consolidación de la Formación Profesional de Andalucía, la Junta de Andalucía suma 1.216 profesores. Estos recursos responden al incremento de la oferta del próximo curso en 30.275 nuevas plazas, para un total de 198.722, con 3.832 ciclos formativos, cursos de especialización y cursos de acceso.

Desde 2018, el sistema educativo público andaluz cuenta con 77.827 plazas más, lo que representa un crecimiento del 64,3%. Este amplio abanico de plazas y titulaciones diferentes (197) viene a dar respuesta al incremento de la demanda de los estudiantes y se alinea con las necesidades reales del tejido productivo andaluz, al mismo tiempo que permite mejorar el acceso al mundo laboral de los jóvenes. El próximo curso se refuerza también la Red Andaluza de Dinamización de la FP Dual, que tiene como objetivo desempeñar acciones de prospección para acercar estas enseñanzas al ámbito empresarial y así fomentar la participación del mayor número de pymes y micropymes.

Igualmente, se incorpora la figura de Orientación en el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, que se encargará de realizar los procedimientos de evaluación y acreditación de competencias profesionales. Finalmente, la plantilla se reforzará con 292 docentes para mejorar la competencia digital educativa y el uso de las tecnologías tanto del alumnado como del profesorado.