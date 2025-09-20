Andalucía dicta pautas para celebrar este curso escolar 20 fechas como el 12 de octubre, el 28F y el Día de la Memoria

Archivo - Niños accediendo al centro escolar el primer día de clase tras la vacaciones de verano, a 10 de septiembre de 2024, en Málaga, Andalucía (España). (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

La Viceconsejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha dictado una instrucción para la celebración, durante el recién iniciado curso 2025-2026, de una veintena de efemérides en colegios de la comunidad autónoma entre las que figuran el Día de la Hispanidad y de la Fiesta Nacional --el 12 de octubre--, el Día de Andalucía --28 de febrero--, y el Día de la Memoria Histórica y Democrática, que se conmemora el 14 de junio.

En concreto, esta instrucción, firmada por el viceconsejero Pablo Quesada con fecha del pasado 12 de septiembre y consultada por Europa Press, busca "proporcionar un marco coherente para la celebración de una serie de fechas clave en el calendario escolar", que se detallan en una anexo y que ascienden a 20, comenzando por el Día Mundial de la Salud Mental, el próximo 10 de octubre.

Este documento se enmarca en lo que el Estatuto de Autonomía de Andalucía dispone en su artículo 11, acerca de que "los poderes públicos de la Comunidad Autónoma promoverán el desarrollo de una conciencia ciudadana y democrática plena, fundamentada en los valores constitucionales y en los principios establecidos en el Estatuto como señas de identidad propias de la Comunidad Autónoma en el marco de la unidad española".

De igual modo, la instrucción parte de la base de que "la Educación va más allá de la mera transmisión de conocimientos", en tanto que "es también el proceso de formar ciudadanos críticos, comprometidos y conscientes de su historia, su entorno y sus valores".

"En este contexto, la celebración de efemérides en los centros docentes no universitarios de Andalucía representa una valiosa oportunidad pedagógica para reforzar la identidad cultural, fomentar la convivencia y promover los principios democráticos que sustentan nuestra sociedad, constituyendo una valiosa herramienta pedagógica para alcanzar múltiples hitos formativos, desde el punto de vista curricular y contribuyendo al desarrollo personal y social del alumnado", argumenta la instrucción de la Viceconsejería de Desarrollo Educativo.

De esta manera, dicho departamento del Gobierno andaluz sostiene que "se hace necesario establecer una instrucción conjunta que unifique criterios y proponga orientaciones comunes para la organización y celebración de las mismas en los centros educativos" de la comunidad autónoma.

Se pretende con ella "proporcionar un marco coherente para la celebración de una serie de fechas clave en el calendario escolar, garantizándose que todo el alumnado andaluz tenga acceso a una educación orientada al conocimiento y la reflexión de los valores cívicos y democráticos que impregnan tanto la Constitución Española como nuestro Estatuto de Autonomía, los derechos humanos y de la infancia, la resolución pacífica de conflictos, la igualdad de género, conductas no sexistas o el reconocimiento de modelos positivos en el entorno cercano, valorando la diversidad cultural y reflejando conductas en favor de la sostenibilidad que reconozca y valore la memoria colectiva, la diversidad, la igualdad y la cultura de paz", continúa detallando la instrucción.

El mismo documento precisa que "todo ello" se plantea "desde la autonomía que los centros docentes tienen para el desarrollo de sus proyectos educativos, considerándose la perspectiva transversal y competencial de los contenidos y valores que la celebración de efemérides viene a fomentar, reforzando a su vez, la planificación docente, el trabajo colaborativo entre equipos educativos, y una mayor visibilidad de los valores constitucionales, democráticos y andaluces que forman parte del currículo educativo".

UNA VEINTENA DE EFEMÉRIDES

En concreto, entre la veintena de efemérides mencionadas en esta instrucción figuran la ya citada del Día Mundial de la Salud Mental, así como, en el último trimestre del año, el Día de la Hispanidad --12 de octubre--; el Día de la Empresa Andaluza --28 de octubre--; el Día del Flamenco --16 de noviembre--; el Día Mundial de la Infancia --20 de noviembre--; el Día Internacional de la música --22 de noviembre--; el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer --25 de noviembre--; el Día de la Bandera Andaluza --4 de diciembre--; el Día de la Constitución Española --6 de diciembre--, y el Día de la Lectura en Andalucía, el 16 de diciembre.

Ya para celebrar el próximo año 2026 figuran el Día Escolar de la No-violencia y la Paz --30 de enero--; el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia --11 de febrero--; el Día de Andalucía --28 de febrero--; el Día Internacional de la Mujer --8 de marzo--; el Día Internacional de la Salud --7 de abril--; el Día del Libro --23 de abril--; el Día de Europa --9 de mayo--; el Día Internacional de las Familias --15 de mayo--; el Día del Medio Ambiente --5 de junio--, y el Día de la Memoria Histórica y Democrática, el 14 de junio.

INSTRUCCIONES

La Viceconsejería de Desarrollo Educativo dispone en esta instrucción que "todos los centros docentes no universitarios" andaluces, "en virtud de la autonomía pedagógica, de organización y de gestión que les concede la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, y los respectivos Reglamentos Orgánicos considerarán en sus proyectos educativos y programaciones, con carácter transversal, los aspectos y contenidos asociados a la celebración" de dichas efemérides.

Además, la Junta ha dispuesto que "los centros docentes incorporarán a sus proyectos educativos y programaciones aquellas actividades complementarias que consideren para la celebración de las efemérides, así como actividades de carácter extraescolar voluntarias para el alumnado".

Dichas actividades "podrán contar con la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa, principalmente, de las familias del alumnado, para lo cual los centros docentes podrán promover la colaboración de asociaciones de madres y padres, asociaciones de alumnado, ayuntamientos, así como personalidades, instituciones y organizaciones representativas de la vida social, deportiva y cultural de su entorno", precisa también la instrucción.

Igualmente, desde la Junta aclaran que "las delegaciones territoriales de la Consejería competente en materia de educación prestarán a los centros, en el ámbito de su competencia, el apoyo necesario para la realización de las actividades programadas", y la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de su portal web 'https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/evalua...', "facilitará a los centros docentes una batería de recursos para la organización de actividades relacionadas con la conmemoración de las efemérides, así como enlaces de interés sobre las temáticas a abordar".

Por último, la Viceconsejería de Desarrollo Educativo puntualiza que "los centros privados y sostenidos con fondos públicos adecuarán el contenido de la presente Instrucción a su propia organización en consideración a la legislación específica que los regula".