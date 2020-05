Andalucía diseña medidas para "acabar con las dudas" sobre el fin del curso escolar que deriven del Gobierno

SEVILLA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha explicado este miércoles que desde su departamento "estamos elaborando unas medidas para finalizar este curso" escolar, "para acabar con las dudas" que "muchas veces nos encontramos" derivadas de explicaciones del Gobierno central que "generan confusión en la comunidad educativa".

Así lo ha trasladado el consejero en una comparecencia en el Pleno del Parlamento para informar sobre las instrucciones del 23 de abril relativas a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019-2020, como consecuencia de la pandemia del Covid-19.

Ya este martes, Imbroda indicó en un comunicado que han creado en la Consejería un grupo de trabajo, formado por los distintos centros directivos, que "ya está trabajando en un documento que establecerá las medidas que vamos a llevar a cabo teniendo en cuenta las propuestas de la comunidad educativa y el protocolo de seguridad que establecerá la Consejería de Salud y Familias".

En el Pleno del Parlamento, el consejero ha defendido que el tercer trimestre del curso escolar "se está desarrollando con absoluta normalidad dentro de la anormalidad que estamos viviendo" como consencuencia de la pandemia del coronavirus, de forma que "el trabajo telemático" que se está llevando a cabo entre docentes y alumnos "está teniendo un grado de satisfacción muy alto" en Andalucía.

Imbroda ha valorado "el ejemplo y la lección que están dando nuestros docentes" en su "capacidad para pasar de un día a otro de una educación presencial a otra a distancia", de modo que "han sido capaces en tiempo récord de entender esta situación", y algunos han hecho "auténticas filigranas por contactar con los alumnos para que ningún niño se quede atrás" en este proceso.

De igual modo, ha defendido que, "desde el primer momento", él mismo ha procurado mantener el "diálogo" con la comunidad educativa "continuamente", y en ese sentido ha recordado que, antes de la Sectorial de Educación presidida por la ministra del ramo, Isabel Celáa, para abordar el final del curso escolar, se reunió "con toda la comunidad educativa" andaluza para llevar a esa cita "una voz única de Andalucía".

Tras la Sectorial, volvió a citarse con los representantes de la comunidad educativa para informarles del contenido de ese encuentro, "sobre todo para transmitirles que la orden ministerial la compartíamos" casi por completo, salvo en lo que respecta a la "permanencia, promoción y titulación de nuestros alumnos", porque, según ha relatado Imbroda, "daba vía libre a que cada comunidad autónoma decidiera por sí misma con qué materia se pasaba y con qué no", por lo que "se rompía el principio de igualdad que debe existir en nuestro sistema educativo".

Así las cosas, la Consejería ha elaborado unas instrucciones de cara al final del curso "basadas en tres principios fundamentales", entre los que figuran el "respeto a la autonomía de los centros para que hicieran una adaptación curricular flexible a las circunstancias", así como una evaluación en la que "tuvieran en cuenta que rechazábamos de plano el aprobado general", y "tratar de estar muy pendientes de la brecha digital, que no es más que una consecuencia de la brecha social", según ha manifestado Imbroda.

Los otros principios en los que se sustentan las instrucciones de la Consejería son "la garantía jurídica" que se pretende dar a los docentes andaluces, y la voluntad de "reducir la carga burocrática" de los profesores "para que se pudieran centran en lo esencial, que es la docencia, mucho más en estas circunstancias".

"NO VA A HABER VUELTA A LAS AULAS DE AQUÍ A JUNIO"

De cara al final de curso, el consejero ha reafirmado que "no va a haber vuelta a las aulas de aquí a final de junio". Al respecto, ha apuntado que "la comunidad educativa en ningún momento ve posible esta opción", y "es mejor que no haya esa vuelta, y mucho menos en la etapa Infantil".

Finalmente, Imbroda ha confirmado que la Consejería tiene previsto abrir los centros educativos el próximo 18 de mayo para continuar con el proceso de escolarización presencial que se vio interrumpido a mediados de marzo tras el cierre de los colegios para evitar la propagación del coronavirus, pero ha remarcado que se hará "con todas las medidas de seguridad, garantía y protección de todos los profesionales".

PSOE-A: LA JUNTA "NO HA SABIDO REACCIONAR A TIEMPO"

En el turno de intervención de los grupos, la diputada del PSOE-A Beatriz Rubiño ha reprochado que, en materia de educación, "el Gobierno andaluz no ha sabido reaccionar a tiempo", y ha instado a los socios de gobierno a ponerse de acuerdo después de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, expresara el deseo de que los niños volvieran a las aulas el 15 de mayo y ahora el consejero afirma que no lo harán durante este curso.

De igual manera, ha criticado que, ante un acuerdo alcanzado con el organismo de carácter educativo el pasado 15 de abril, "una vez más la derecha abogó por enfrentamiento" y publicó sus propias instrucciones para finalizar el curso. "Alzó la voz 24 horas más tarde y no en la propia Conferencia Sectorial Educativa porque el objetivo es atacar al PSOE", ha subrayado.

En nombre de Adelante Andalucía, su portavoz adjunto José Ignacio García ha pedido "huir de improvisación" para volver a las aulas, por lo que ha realizado una serie de propuestas que pasan por bajar la ratio de alumnos por cada profesor, aumentar la plantilla de docentes sustituyendo todos los que se han dado de baja, atajar la brecha social en la educación que es "causa de la brecha digital", un plan permanente de acompañamiento socieducativo y social y no "solo el plan de apoyo del verano", y recuperar los servicios externalizados los últimos años en educación, como los comedores escolares y los profesionales especialistas técnicos de integración social (Petis).

Por su parte, la portavoz adjunta de Vox Ángela Mulas ha valorado que se haya dado "certeza" con que no se va a volver a la escuela durante este curso y ha preguntado por la opción de realizar test a docentes, trabajadores y alumnos a la hora de la vuelta a la educación presencial en el próximo curso. Ante la brecha digital, que "no se soluciona con 6.000 tablets", ha pedido medidas al respecto ante la posibilidad de que continúe la enseñanza 'on line' para el siguiente curso.

De su lado, la parlamentaria del PP-A Loles López ha llamado la atención sobre "la certidumbre" que ha dado el consejero en lo que sus competencias corresponde y ha instado a Adelante Andalucía ha elevar sus propuestas al Gobierno central, donde "falta certidumbre" también en el ámbito educativo, en un ámbito en el que "ha echado la patata caliente a cada comunidad". Tras recordar que su partido no cree en el aprobado general, ha criticado que el Ejecutivo central pretenda una reforma de la ley educativa en este momento.

Por último, la diputada de Ciudadanos (Cs) María del Mar Sánchez ha señalado que la primera medida "valiente" de la Consejería fue evitar más contagios cerrando los centros dos días antes de lo que dispuso el Gobierno central, y ha valorado el plan de tres comidas diarias, así como el mantenimiento de trabajadores de servicios ligados al ámbito educativo. También ha destacado que las instrucciones dadas por la Consejería son fruto del "diálogo y el consenso" con los colectivos.

Finalmente, Imbroda ha cerrado el debate respondiendo a los grupos y, como réplica al diputado de Adelante José Ignacio García, ha apuntado que puede "estar de acuerdo" con la reducción de la ratio, pero le ha pedido que le diga "cómo" hacerlo, porque "los datos que me transmiten hablan de miles de millones de euros que se necesitan para dotación de recursos humanos e infraestructuras".