Andalucía renovará el próximo curso los libros de 1º y 2º de Primaria y el material para necesidades especiales

Archivo - La Junta destinará el próximo curso 2026/2027 un presupuesto de 50 millones de euros al programa de gratuidad de los libros. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional va a renovar el próximo curso los libros de 1º y 2º de Primaria y la dotación del alumanado con necesidades especiales (NEAE), lo que supone beneficiar a 867.496 alumnos de un total de 3.426 centros educativos andaluces. Para abordar esta renovación se han presupuestado 50 millones de euros.

Así lo han confirmado fuentes del departamento que dirige en funciones María del Carmen Castillo a preguntas de Europa Press; fuentes que explican, además, que el próximo curso "se implementa y se pone a disposición de los centros una nueva mejora en Séneca que permite el etiquetado de los libros sin necesidad de realizar este procedimiento de manera manual, a través de un código de barras en el que se incluye toda la información".

El programa de gratuidad de libros de texto está dirigido a todo el alumnado escolarizado en Primaria y Secundaria Obligatoria de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, es decir, tanto públicos como concertados. La gratuidad de los libros de textos es un derecho reconocido en el Estatuto de Autonomía y respaldado por la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía

El sistema se desarrolla en régimen de préstamo. Los libros son propiedad de la administración educativa y permanecen, una vez concluido el curso académico, en el centro donde el alumno haya estado escolarizado para que puedan ser utilizados por otros compañeros en años sucesivos. Pero, además del apoyo económico que supone a las familias, el objetivo de este programa es inculcar al alumnado desde el ámbito educativo y familiar la importancia de cuidar el material escolar y a ser responsable de la inversión realizada en su educación.