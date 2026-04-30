Arahal (Sevilla) reúne a más de un millar de estudiantes en la Feria de FP y Empresa

Arahal reúne a más de un millar de estudiantes en la Feria de FP y Empresa. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ARAHAL (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

La localidad de Arahal ha acogido la Feria de Formación Profesional y Empresa este pasado miércoles, organizada por la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, una cita clave para conectar el ámbito educativo con el tejido empresarial y fomentar la empleabilidad juvenil en la provincia de Sevilla.

Según ha detallado la Junta de Andalucía en una nota, la bienvenida al evento la dieron la directora general de Formación Profesional y Educación Permanente, Inmaculada Troncoso y el alcalde de la localidad, Francisco Brenes, quienes estuvieron acompañados por el delegado del gobierno en Sevilla, Ricardo Sánchez y el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Miguel Ángel Araúz.

Además, la feria contó con la participación, mediante stand, de 27 centros educativos procedentes de 18 localidades sevillanas y 25 empresas de distintos sectores. Uno de los momentos destacados fue la celebración de un hackathon en el que intervinieron 50 alumnos organizados en diez equipos, promoviendo la innovación y el trabajo colaborativo.

Otro momento destacable fue el acto solidario de entrega de un vehículo dañado en la Dana y totalmente restaurado por los alumnos del IES La Campiña a la directora General. En total, la feria recibió la visita de 1.200 estudiantes pertenecientes a 36 centros educativos. Durante la jornada, los asistentes pudieron conocer de primera mano la oferta formativa de la FP y las demandas actuales del mercado laboral, consolidando este encuentro como un espacio de referencia para el impulso del talento joven y la colaboración entre educación y empresa.