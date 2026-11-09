Arranca en Ayamonte (Huelva) 'Aprende a Crecer con Seguridad 2026' para concienciar en la cultura preventiva escolar

Campaña 'Aprende a Crecer con Seguridad' en el CEIP Padre Jesús de Ayamonte (Huelva). - JUNTA DE ANDALUCÍA

AYAMONTE (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

Los delegados en Huelva de Educación y de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, Carlos Soriano y José María Mayo, respectivamente, han visitado este lunes a los alumnos del CEIP Padre Jesús de Ayamonte, donde ha comenzado una nueva campaña de 'Aprende a Crecer con Seguridad'.

Desde este lunes 9 y hasta el próximo 20 de noviembre, el aulabús de la prevención recorrerá diez colegios de la provincia con el objetivo de concienciar a los escolares en la importancia de identificar riesgos y evitar accidentes, ha informado la Junta en una nota.

Esta iniciativa, que cumple 24 años visitando a los escolares de la provincia onubense, se pone en marcha a través del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Huelva (CPRL), y se dirige a alumnos de Educación Primaria, con ayuda de 'Segurit@', la mascota con quien los escolares aprenden a tomar decisiones adecuadas en situación de riesgos y a aplicarlas más allá del ámbito escolar de una manera interactiva, apostando por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y educando en la cultura preventiva.

En este primer día de la campaña, los 50 alumnos participantes también han estado acompañados por la teniente de alcalde de Servicios Sociales y Educación del Ayuntamiento de Ayamonte, Pepi López, la concejal de Educación, María José Marín, el director del centro, José Tomás López, profesores y el personal técnico del CPRL, quienes han tenido ocasión de comentar aspectos como la importancia de la desconexión digital y el correcto uso de pantallas o las prácticas de extinción de incendios para lo que han utilizados gafas de realidad virtual .

José María Mayo ha explicado que la Consejería de Empleo arranca una vez más en Huelva una campaña, "muy bien valorada por la comunidad educativa", que introduce el concepto de la prevención en las aulas como paso previo a la seguridad en el trabajo.

Este año participarán hasta 500 alumnos de diez centros escolares de Ayamonte, La Redondela, El Cerro de Andévalo, La Zarza, Santa Bárbara de Casa, Trigueros, Cumbres Mayores y de Huelva capital, para finalizar en Zalamea la Real.

Por su parte, Carlos Soriano ha señalado que "una de las partes más importantes de la educación es la educación para la salud". "Por ello, queremos que nuestro alumnado tenga la mejor formación para cuidar de sí mismos y también de sus familiares", ha añadido.

El titular de Educación ha añadido que "los problemas aparecen en el entorno social primario: en casa, la escuela, el grupo de iguales" de ahí que "sea fundamental concienciar, creando hábitos reactivos ante casos activos y estímulos influyentes, por lo que seguiremos muy de cerca también otros temas que nos preocupan como la prevención ante las pantallas digitales y su creciente adicción".

Iniciada en 1994 en Jaén y desarrollada desde 2003 en toda Andalucía para fomentar el valor de la prevención de riesgos laborales en la comunidad educativa, la campaña cumple este mes de noviembre sus 24 años en Huelva, basándose en el valor de la formación y la concienciación sobre los riesgos desde edades tempranas para evitar los accidentes laborales.

Así, 'Aprende a crecer con Seguridad' se ha consolidado como acción anual referente en el ecosistema escolar para lo que se ha venido trabajando en cuatro direcciones: las campañas de sensibilización escolar; los estudios sobre accidentalidad infantil y otras problemáticas; la formación de los profesores; y la elaboración de las guías de apoyo para el profesorado.

En este sentido, y tras su paso por 130 colegios de Educación Primaria de la provincia onubense, alcanza una participación de 11.195 alumnos en diferentes edades y niveles.