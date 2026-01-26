Arranca la construcción del nuevo IES de Soliva de Málaga capital, con una inversión de más de 11,1 millones

Las consejeras de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Diálogo Social, Carolina España, y de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, en la colocación de la primera piedra del IES de Soliva de Málaga. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las consejeras de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Diálogo Social y Portavoz del Gobierno, Carolina España, y la de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, han asistido a la colocación de la primera piedra de las obras de construcción del nuevo Instituto de Educación Secundaria (IES) situado en la zona de Soliva en Málaga, que contará con un presupuesto total de más de 11,1 millones.

El plazo de finalización de esta actuación está previsto, si todo se desarrolla con normalidad, a finales del 2027, según han informado durante el acto.

En su intervención, la consejera de Desarrollo Educativo ha afirmado que la Junta de Andalucía "tenía una deuda con Málaga, una de las zonas de mayor crecimiento demográfico de nuestra comunidad y con mayor dinamismo, lo que se refleja en las necesidades de escolarización".

Además, ha afirmado que el nuevo centro tendrá tres líneas de Secundaria Obligatoria y cuatro líneas de Bachillerato, para un total de 640 nuevos puestos escolares.

Asimismo, ha destacado el compromiso medioambiental de este proyecto, que no sólo está dotado de bioclimatización, energía renovable con paneles fotovoltaicos y calefacción por aerotermia, sino que cuenta con la pre-evaluación para obtener certificado de sostenibilidad Verde de Green Building Council España (GBCe).

Por su parte, la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz ha subrayado que "el Gobierno que preside Juanma Moreno vuelve a cumplir con Málaga y con los malagueños" con la colocación de la primera piedra del nuevo IES Soliva, un centro educativo "clave para esta zona de Málaga, que ha crecido muchísimo y donde era absolutamente necesario poner en marcha esta infraestructura".

España ha destacado que se trata de una actuación que refleja la apuesta del Ejecutivo andaluz por planificar y ejecutar proyectos "que responden a las necesidades reales de la ciudadanía"; y ha puesto en valor "el esfuerzo inversor" de la Junta en materia educativa, agradeciendo el impulso de la Consejería de Desarrollo Educativo al respecto.

En este sentido, la consejera portavoz ha recordado que solo en Málaga se ha finalizado desde 2019 un total de 465 obras por un importe superior a los 88 millones de euros, además de otras 50 actuaciones actualmente en ejecución con una inversión de 40 millones.

En este contexto, ha señalado la importancia de que "en Andalucía sí hay presupuestos" y que los de 2026 incluyen "casi 35 millones de euros para infraestructuras educativas en la provincia de Málaga", lo que pone de manifiesto el compromiso firme del Gobierno andaluz con la educación pública.

La construcción del nuevo IES de Soliva está recogida dentro del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería y cuenta con financiación europea a través del Programa de Andalucía Feder 2021-2027. Tendrá una tipología D3+B4,4 es decir, contará con tres líneas de secundaria obligatoria y cuatro de bachillerato y un total de 640 puestos escolares. Se ubicará en una parcela de 13.225 metros cuadrados de superficie, y dispondrá de más de 5.000 metros cuadrados construidos.

El instituto, al que se accederá por la calle María Barrientos, constará de un edificio principal de tres alturas (baja más dos) y un gimnasio con vestuarios. En las plantas primera y segunda se situarán 20 aulas polivalentes (diez en cada una); en concreto, habrá 12 aulas para secundaria, con 360 plazas, y ocho para bachillerato, con capacidad para 280 estudiantes.

También habrá aulas taller, laboratorios, aulas de apoyo y de desdoble, núcleos de aseos y cinco departamentos por planta. En la planta baja del edificio principal se ubicará la zona de administración, con los espacios de secretaría, conserjería y reprografía, despachos de secretario/a, dirección, jefatura de estudios, salas para el AMPA y el alumnado, sala de orientación, aseos y sala de profesorado.

Se localizarán igualmente el almacén general, los vestuarios para el personal no docente y los cuartos de instalaciones, limpieza y basura, además de la biblioteca, la cafetería y un aula de educación especial con aseo adaptado.

En los espacios exteriores habrá porches cubiertos, zona de juegos, dos pistas polideportivas, área ajardinada, huerto y superficie de estacionamiento para vehículos. Fuera del horario escolar se podrá hacer uso de la biblioteca y el despacho del AMPA; asimismo, se podrá acceder a las pistas deportivas y al gimnasio, construcción conectada mediante un porche al edificio principal.

El nuevo IES de Soliva se dotará con una instalación de bioclimatización mediante refrigeración adiabática apoyada en placas solares fotovoltaicas, lo que permitirá un menor gasto eléctrico para el centro al tiempo que reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

Tendrá también calefacción por radiadores con generación de calor mediante equipos de aerotermia de alta temperatura, al objeto de evitar el uso de combustibles fósiles.