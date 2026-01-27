Arranca en Málaga la XXIV campaña 'Aprende a Crecer con Seguridad' para fomentar la cultura preventa

El delegado de Desarrollo Educativo y la delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en el arranque en Málaga de la campaña 'Aprende a Crecer con Seguridad' - JUNTA

MÁLAGA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Málaga, Carmen Sánchez Sierra, junto al delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Miguel Briones, ha inaugurado este martes la XXIV edición del programa escolar 'Aprende a Crecer con Seguridad' en el CEIP Paulo Freire, donde un centenar de estudiantes de quinto de primaria han recibido charlas sobre la prevención de riesgos que pueden terminar en accidentes.

A esta campaña se le suma la inclusión de otra temática de riesgo como es la adicción al tabaco que, "tras los buenos resultados del pilotaje, se va a hacer en todos los colegios participantes este curso 2026", según ha anunciado la delegada de Empleo.

Esta actividad, organizada anualmente por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo a través del Centro de Prevención de Riesgos Laborales y con el apoyo de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, "resulta especial".

Al respecto, la delegada de Empleo ha incidido en que "salimos del ámbito laboral de los adultos y entramos en las aulas de los colegios para informar a los niños sobre lo importante que es tomar conciencia de los peligros que corremos todas las personas, incluidos ellos mismos, pues nadie está a salvo al 100% de los accidentes que pueden suceder tanto en el hogar como en la calle, o incluso en el propio colegio".

Sánchez Sierra ha especificado que el alumnado elegido para recibir esta formación cursa actualmente quinto de primaria, es decir, tienen entre 10 y 11 años, "porque la maduración psicológica a esa edad les permite captar adecuadamente el mensaje que les damos, así como también son capaces de percibir el peligro con mayor claridad".

Asimismo, ha subrayado que "tienen buena edad para entender los peligros de la adicción al tabaco" como factor de alto riesgo para la salud. Con respecto a esta jornada de aprendizaje, los estudiantes han sido sensibilizados sobre electrocución, heridas, atrapamientos, golpes, quemaduras o problemas auditivos por ruido, entre otros asuntos, "todo explicado de manera adaptada a su edad, haciendo uso de objetos reales y entregándoles folletos informativos para llevar a sus casas", ha aclarado la delegada.

Por su parte, el delegado de Desarrollo Educativo, Miguel Briones, ha destacado "la importancia" de esta campaña que año tras año forma a los estudiantes malagueños en identificar riesgos para prevenir accidentes en su entorno y para saber cómo actuar en esos momentos.

"Es importante concienciar a los alumnos sobre los riesgos que nos rodean en nuestra cotidianidad, no sólo para minimizar accidentes sino, sobre todo, para adquirir hábitos preventivos que perdurarán en el futuro y que formarán un paso previo a la seguridad en el trabajo", ha agregado.

En ese sentido, la titular de Empleo ha remarcado que la aplicación de normas básicas de seguridad hoy les ayudará a minimizar los potenciales accidentes a ocurrir durante el resto de su vida laboral, "porque la seguridad infantil es un paso previo a la seguridad en el trabajo".

CENTROS EDUCATIVOS

A este centro que acoge este martes la segunda sesión de la campaña, le seguirán durante los próximos ocho días, y hasta sumar un total de nueve centros educativos, los CEIP Nuestra Sra de Gracia, Manuel de Falla y Fuente Alegre, de Málaga capital; el CEIP San Sebastián, en Casabermeja; el CEIP José Gil López de Algarrobo; el CDP Fernando de los Ríos, en Ronda; CDP Ntra Sra de la Victoria, en Antequera y el CIP Jardín Botánico, en el municipio de Mijas.

"En conjunto, durante el curso lectivo actual se atenderá a un total de 458 escolares de segundo ciclo de educación Primaria y a alrededor de 20 docentes de toda la provincia de Málaga", ha puntualizado la delegada.

Esta campaña se engloba dentro de la actual Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024-2028 dotada con 48 millones de euros "y lo que perseguimos es introducir en las escuelas la cultura de la prevención como enseñanza transversal, mediante tres líneas de actuación: la sensibilización, la formación del profesorado y las guías de apoyo", ha explicado la delegada de Empleo.

Desde sus inicios en el curso 2002-2003, la campaña 'Aprende a crecer con seguridad' ha ayudado a difundir la cultura de la prevención entre 13.089 estudiantes y más de 400 docentes en Málaga, y ha contado con la participación de profesionales sanitarios y prevencionistas que desarrollan su trabajo diariamente en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Málaga, lo que supone "gran satisfacción por parte de esta Administración, que espera continuar con esta campaña muchos años más, involucrando al mayor número de personas posible", ha concluido Sánchez Sierra.