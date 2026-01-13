Arrancan las obras de ampliación y reforma de la Escuela de Arte León Ortega de Huelva con inversión de 3,6 millones

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, coloca la primera piedra de las obras de ampliación y reforma de la Escuela de Arte y Superior de Diseño León Ortega de Huelva. - Esther Lobato - Europa Press

HUELVA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha asistido junto a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, al acto de colocación de la primera piedra de las obras de ampliación y reforma de la Escuela de Arte y Superior de Diseño León Ortega de la capital onubense, con una inversión total de más de 3,6 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses.

Según ha indicado la Junta en una nota, la actuación supondrá la construcción de un nuevo edificio en una parcela puesta a disposición por el Ayuntamiento, junto al recinto educativo existente, así como la redistribución, mejora y rehabilitación de los dos edificios que conforman actualmente la Escuela de Arte: el edificio del antiguo Matadero Municipal y el módulo de ampliación construido con posterioridad.

Para Castillo, esta obra "da respuesta a una demanda de la comunidad educativa y de toda la sociedad onubense, y que permite recuperar un edificio emblemático e histórico de esta ciudad, además de suponer una apuesta por las Enseñanzas Artísticas y Superiores de Diseño, que con su carácter profesionalizante permiten sacar todo el talento que tenemos en Andalucía".

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha señalado que la colocación de la primera piedra de las obras de ampliación y restauración de la Escuela de Arte León Ortega supone "un acto simbólico, pero cargado de significado, que celebramos en enero, demostrando que 2026 va a ser un año de proyectos ilusionantes que por fin se ponen en marcha, de desbloqueos largamente esperados y de sueños colectivos que comienzan a hacerse realidad".

Para el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva, ha explicado la primera edil, "esta actuación ha sido y es una cuestión prioritaria y de máximo interés desde el primer día que llegamos, por eso, en vez de a confrontar, nos hemos dedicado a trabajar, apostando una vez más por el diálogo y la colaboración institucional, primero con Aguas de Huelva y después con la Junta de Andalucía, para solucionar problemas, para favorecer la licencia de obras y por fin celebrar su inicio". "Una vez más se demuestra que Huelva avanza cuando trabaja unida", asegura Miranda.

Actualmente, la Escuela de Arte León Ortega de Huelva cuenta con 377 estudiantes, tanto de Bachillerato Artístico como Estudios Superiores de Grado en Diseño de Producto y los grados Medio y Superior de Reproducciones Artísticas en Madera, Decoración Cerámica, Cerámica Artística, Técnicas Escultóricas en Madera, Ebanistería Artística, Escaparatismo, Fotografía, Arquitectura Efímera, Proyectos y Dirección de Obras de Decoración e Ilustración.

NUEVA EDIFICACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN

La nueva edificación, con una superficie total de 1.260 metros cuadrados, albergará en la zona docente tres aulas polivalentes para bachillerato y un aula de dibujo para el de Artes; para los ciclos formativos se construirán cinco aulas polivalentes y un laboratorio fotográfico. Como espacios comunes habrá una sala de usos múltiples, biblioteca, cuatro departamentos, aseos para el alumnado, profesorado y personal no docente, y cuarto de instalaciones.

De la redistribución de las actuales instalaciones se obtendrán, para bachillerato un aula de tecnología, informática y comunicaciones y dos aulas específicas; y para ciclos, un taller de técnicas escultóricas y sala de barnizado, un aula de proyectos para diseño, un aula de decoración, talleres de mobiliario, cerámica, volumen y modelado, y una cabina de esmaltado y almacén.

También se crearán nuevos aseos para docentes, sala para el profesorado, despachos para el alumnado y el AMPA, un cuarto de limpieza y basura, cuarto de instalaciones y almacén general. Otros trabajos que se llevarán a cabo en el marco de esta actuación serán la sustitución integral de la cubierta de fibrocemento del edificio Matadero, la adaptación del centro a la normativa contraincendios, la mejora de la instalación eléctrica, la dotación de sistemas de calefacción, la supresión de barreras arquitectónicas, la renovación de fachadas y carpinterías exteriores y la sustitución de acabados interiores.

La ampliación y reforma de la Escuela de Arte León Ortega está incluida en el Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que se ejecuta a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, y está cofinanciada por la Unión Europea dentro del programa de Andalucía Feder 2021-2027.

Además, el centro está llevando a cabo una actuación para mejorar su confort climático a través del plan Mejora tu Centro, así como la instalación de aulas digitales y mejora de los equipamientos, por un total de 72.265 euros.

INFRAESTRUCTURAS EN HUELVA

Desde 2019, la Consejería ha finalizado en la provincia de Huelva un total de 237 actuaciones de construcción, ampliación o mejora infraestructuras educativas, con una inversión de 56,8 millones de euros.

Destacan, entre ellas, la rehabilitación integral del IES La Marisma de Huelva, la reforma integral y ampliación del IES La Rábida de Huelva, el nuevo CEIP Muelle del Tinto de Huelva, las sustituciones del CEIP Manuel Siurot de La Palma del Condado y del aulario de infantil del CEIP San Walabonso de Niebla y las ampliaciones de ampliaciones del IES San José de Cortegana, el IES Alto Conquero de Huelva, IES Juan Antonio Pérez Mercader y Fuente Juncal de Aljaraque, CEIP Manuel Siurot de Huelva y el CEIP Río Piedras de Lepe, entre otras. Asimismo, se han llevado a cabo 52 actuaciones de mejora del confort térmico, la climatización y la eficiencia energética, incluyendo 33 actuaciones del Plan de Bioclimatización y Fotovoltaica.

Actualmente, en la provincia de Huelva están en ejecución seis actuaciones por 5,9 millones de euros. Además, de la Escuela de Arte y Superior de Diseño está en marcha la ampliación y reforma del CEIP Virgen del Carmen de El Rompido (Cartaya), que supondrá una inversión total de dos millones de euros.