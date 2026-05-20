La campaña de prevención de accidentes llegará a más de 450 escolares de diez colegios de la provincia de Almería

Los delegados territoriales Amós García Hueso y Francisco Alonso Martínez visitan el aula móvil de la campaña 'Aprende a crecer con seguridad' en Almería junto a Segurit@. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La campaña 'Aprende a crecer con seguridad' enseñará a más de 450 escolares de quinto y sexto de Primaria de diez colegios de la provincia de Almería a detectar y prevenir riesgos y accidentes a través de un aula móvil protagonizada por el superhéroe de la prevención, Segurit@.

La iniciativa difundirá la cultura preventiva entre la comunidad educativa como paso previo para reducir la siniestralidad laboral, con especial atención a la franja de entre los diez y los 12 años, en la que se registra un mayor número de accidentes infantiles.

Los accidentes más frecuentes están relacionados con caídas, ahogamientos, atrapamientos, golpes, intoxicaciones, quemaduras, asfixia y electrocuciones, según ha informado la Junta en una nota.

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso, y el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, Francisco Alonso Martínez, han visitado este miércoles la campaña en el Parque Infantil de Tráfico de Almería, donde ha participado alumnado del CEIP San Gabriel de la capital.

García Hueso ha destacado que esta iniciativa es "una de las principales herramientas de la Junta para inculcar la conciencia preventiva en nuestra sociedad desde la infancia", al tiempo que ha remarcado "la buena acogida" de una campaña que ya ha llegado a más de 10.500 estudiantes almerienses y con la que la Junta busca que los escolares "educados hoy en prevención interioricen cómo evitar riesgos", de forma que en el futuro "sean trabajadores seguros".

"A bordo del aula móvil de la campaña, aprenden a identificar de manera dinámica y entretenida situaciones de riesgo y cómo evitarlas, así como qué hacer si ocurre un accidente", ha explicado el delegado, quien ha señalado que se utilizan "contenidos interactivos que utilizan recursos tecnológicos que resultan atractivos para los niños y niñas".

El responsable provincial de Empleo también ha destacado "la fructífera colaboración con la Delegación de Desarrollo Educativo para continuar con este programa" y "la decisiva labor que realizan los docentes para hacer posible que esta conciencia de la prevención cale en la sociedad desde la infancia como materia transversal".

Asimismo, ha subrayado la necesidad de "seguir difundiendo la cultura preventiva", uno de los ejes del plan conjunto de actuaciones coordinadas con los agentes sociales y económicos de la provincia y de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo, que incide también en respaldar las medidas preventivas en las pymes y en reducir los accidentes y enfermedades profesionales.

Por su parte, Alonso ha informado de que "este programa educativo impulsado por la Junta de Andalucía va a aproximar un curso más la cultura de la prevención a estudiantes de diez centros educativos de la provincia de Almería", al tiempo que ha destacado que vuelve a ser "referente europeo para el fomento de hábitos saludables y seguros entre los más pequeños".

Este curso, los estudiantes de Primaria de Almería, El Ejido, Vícar, Roquetas de Mar, Huércal-Overa, Macael y Uleila del Campo podrán aprender en una unidad móvil equipada con tecnología y materiales adaptados. El responsable de la administración educativa provincial ha resaltado la importancia de la colaboración institucional entre Empleo y Desarrollo Educativo para que la prevención llegue a las aulas andaluzas.

SESIONES CON JUEGOS Y MATERIALES AUDIOVISUALES

Técnicos y personal sanitario del Centro de Prevención de Riesgos Laborales imparten las sesiones de 'Aprende a crecer con seguridad'. En ellas se fomenta la participación del alumnado con juegos y materiales audiovisuales protagonizados por Segurit@, con el objetivo de informar y concienciar sobre prevención, riesgos y accidentes.

Los escolares aprenden a identificar los principales riesgos a los que pueden estar expuestos en su día a día y en su entorno más cercano, y reciben pautas para prevenirlos, tomar decisiones adecuadas ante situaciones de riesgo y aplicarlas más allá del ámbito escolar.

La campaña también incide en los problemas auditivos derivados del abuso de la exposición a ruidos, en los visuales derivados del uso incorrecto de pantallas y ordenadores, y en las sobrecargas físicas y psicológicas, entre otros aspectos. La actividad concluye con un repaso conjunto de lo aprendido, la realización de una encuesta sobre siniestralidad y la entrega de materiales.

Además, incluye charlas informativas y la entrega de una guía de prevención de riesgos domésticos a padres y madres del alumnado de los colegios participantes, así como materiales didácticos para el profesorado, con el fin de trabajar de manera "transversal" la conciencia preventiva en las aulas.

RECORRIDO DEL AULA MÓVIL

Tras su paso por el Parque Infantil de Tráfico, cedido por la Policía Local de Almería para la participación del CEIP San Gabriel, el aula móvil continuará su recorrido este jueves, 21 de mayo, en el CEIP Nuestra Señora del Rosario de Macael, y el viernes 22 estará en el colegio Príncipe Felipe de Huércal-Overa.

El lunes 25, 'Aprende a crecer con seguridad' llegará al CEIP Nuestra Señora de Monteagud de Uleila del Campo, y el resto de la semana estará, por este orden, en el colegio Ave María del Diezmo de la capital, el Blas Infante de La Gangosa, en Vícar, y los CEIP Llanos de Marín y Miguel Servet, ambos en Balerma, en El Ejido. La campaña finalizará el 29 de mayo.

El recorrido del aula móvil arrancó el lunes 18 de mayo en el CEIP Francisco de Goya y continuó el 19 de mayo en el CEIP Indalo, ambos en la capital almeriense.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España los accidentes son la cuarta causa de muerte en menores de 15 años, con los de tráfico como principal causa, seguidos de ahogamientos y sofocaciones, caídas y quemaduras.

La encuesta realizada por la Junta en Jaén que dio origen a 'Aprende a crecer con seguridad' reveló una elevada coincidencia entre las causas de los accidentes infantiles y los laborales.

Según este trabajo, la franja de edad de mayor frecuencia de accidentes se sitúa entre los diez y los 12 años, y la mitad de ellos ocurre en casa, seguida de la calle, con el 34 por ciento, y del colegio, con el 17 por ciento. Casi la cuarta parte estuvo causada por caídas, a las que siguieron golpes, cortes, quemaduras, asfixia, electrocuciones e intoxicaciones.