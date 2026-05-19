El Rocío 2026: Guía de los cinco caminos principales de peregrinación hacia la aldea de Huelva

La Hermandad del Rocío de Fuengirola (Málaga) a su paso por el municipio de Coria del Río. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Rocío se prepara para vivir una de sus semanas más importantes con la celebración de sus romerías. Para llegar a la aldea onubense, existen diversos itinerarios terrestres que atraviesan las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, en parte por el espacio natural de Doñana, aunque los principales se reducen a cinco. Estos caminos no siempre han tenido el mismo trazado ni los mismos hitos.

Según explica la Hermandad Matriz de Almonte en su página web, consultada por Europa Press, estos itinerarios se articulan sobre dos antiguas veredas de carne que pasaban cerca de la antigua ermita y conectaban zonas de producción con los principales centros urbanos del Antiguo Régimen: Moguer-Sevilla y Niebla-Sanlúcar de Barrameda. Estas rutas adquirieron mayor relevancia tras el descubrimiento de América.

Más adelante, el auge del Rocío a comienzos de los años 80 del siglo XX y la llegada de los medios de comunicación modificaron algunos trazados y dieron mayor notoriedad a determinados hitos del camino.

En la actualidad, existen cinco grandes itinerarios para llegar a la aldea: el camino de las hermandades de Sevilla, que entra por el puente del Ajolí; el de Cádiz, con acceso por Manecorro y la Canaliega; el de Huelva, que llega por el barrio de Las Gallinas y Las Tinajas; y los caminos de Los Llanos y de Los Tarajales (o 'Tananjales'), este último el más reciente en recuperarse y que discurre en paralelo al de Los Llanos.

¿CUÁLES SON LOS ITINERARIOS DE LOS CINCO PRINCPALES CAMINOS?

En concreto, el camino que realizan las hermandades procedentes de la provincia de Sevilla finaliza en el puente del Ajolí y accede a la aldea por el nordeste, atravesando el antiguo Cazadero Real del Lomo del Grullo, actualmente integrado en el Coto del Rey y el Parque Nacional de Doñana. Este itinerario, con sus múltiples variantes, es el más transitado y conocido, ya que lo recorren alrededor del 60% de las hermandades que peregrinan desde distintos puntos de la provincia sevillana, incluidas algunas procedentes del extremo occidental de Huelva, limítrofe con Sevilla.

Estas hermandades suelen pernoctar una o dos noches ya dentro de Doñana, pasando por una serie de hitos tradicionales como Hato Blanco, Gato, Cerro de Tía Cana, Cancela del Urracal, Pozo Máquina, Raya Real, Palacio del Rey, Cañada Mayor, El Vicioso, El Pinto y Matasgordas.

Dentro de este recorrido existen distintas variantes en función del punto de salida en la provincia, como el denominado 'Camino de San Diego', que une Coria del Río --donde varias hermandades cruzan el río Guadalquivir-- con el Vado del Quema; o el 'Camino de Lebrija', que a través de Isla Mayor desemboca en el puente del Ajolí.

Tras el paso por distintas localidades sevillanas, donde se repiten los tradicionales actos de hermandad y convivencia, los hitos más significativos del recorrido incluyen el cruce del Guadiamar en el Vado del Quema, situado junto a un cortijo del mismo nombre en el término municipal de Aznalcázar. Finalmente, el cruce del arroyo del Ajolí marca la entrada definitiva en la aldea del Rocío.

Por otro lado, las hermandades de Huelva, en su mayoría las situadas en la zona occidental de la provincia, realizan el denominado ‘Camino de Moguer’, que desemboca en la aldea por el barrio de Las Gallinas, tras atravesar el Parque Natural de Doñana, la zona de protección de La Rocina y un amplio sector de los Lugares de Interés Comunitario.

Entre sus hitos más destacados figuran El Milanillo, Tres Rayas --donde pernocta la Hermandad de Huelva, ya que el recorrido se prolonga durante dos días--, la Ermita de Montemayor, La Rocina, Abalario, Corchito, Pino Galés, Bodegones, Cabezudos, Pino Gordo, Casa del Canelo, Las Macetas, Villarejo, el arroyo de la Cañá y el caño de la Venta o Las Tinajas.

En función de su ubicación geográfica, las distintas hermandades transitan por variantes de este recorrido. Una de las más relevantes es el Camino de Bonares, que aprovecha el antiguo trazado que unía Almonte con esta localidad del Condado Occidental y que realizan las hermandades de esa zona y de la Tierra Llana de Huelva.

Estas últimas, algunas de las cuales han inaugurado recientemente un monolito en la 'Casa del Canelo', en término de Almonte, completan un recorrido más breve, con una sola noche de pernocta, y acceden a la aldea a través del Camino de Los Llanos. Asimismo, existe otra variante en el Camino de Hinojos, utilizado por varias hermandades que conecta este municipio con la aldea del Rocío, entrando finalmente por el puente del Ajolí.

Por otro lado, las hermandades procedentes de Cádiz realizan su camino hacia el entorno de Manecorro-La Canaliega, atravesando el Parque Nacional de Doñana por las antiguas dehesas. También por esta ruta acceden las hermandades de Cádiz y Ceuta, que parten desde Sanlúcar de Barrameda, donde cruzan el río Guadalquivir.

Al igual que en otros caminos, suelen emplear tres días y dos noches en atravesar estas arenas, con hitos característicos como Malandar, Marismillas, el Cerro del Trigo, Las Nuevas, Las Pajareras, Corral de Félix, El Sopetón y Guaperal, entre otros. En este itinerario, la desconexión con el entorno urbano es mayor, ya que desde Bajo de Guía hasta La Canaliega no se atraviesa asfalto ni se cruza ningún núcleo de población.

Por último, los dos últimos caminos son el de Los Llanos y el de Los Tarajales (o 'Tananjales'). El Camino del Condado Oriental y Almonte desemboca en el antiguo Camino de Los Llanos, vinculado a los espacios protegidos de Doñana tras la declaración de los LIC, aunque sus rutas atraviesan también zonas forestales y agrícolas.

Por esta vía acceden la Hermandad de Almonte y las de los municipios más cercanos, como La Palma o Bollullos, además de otras procedentes de más distancia, como Madrid o Badajoz, que no pueden hacerlo por otras rutas.