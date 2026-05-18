La costa de Cataluña, Alicante y Almería, áreas clave para conservación de tiburones y grandes depredadores

Tiburón - CSIC

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

Las zonas próximas a cañones submarinos como la costa de Cataluña, las aguas del Golfo de Alicante y la costa de Almería son algunas de las áreas identificadas para optimizar la conservación de tiburones y grandes depredadores en el Mediterráneo occidental.

El seguimiento mediante el marcaje con emisores satelitales de especies de depredadores marinos así como el estudio de la estructura poblacional de diversas especies de tiburones mediante técnicas genéticas ha permitido identificar de áreas importantes para los tiburones y otros grandes depredadores del Mediterráneo occidental español.

Conocer los movimientos y la estructura poblacional de estos animales ha permitido al equipo, coordinado por el Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC), identificar espacios como la zona de cañones submarinos de la costa de Cataluña o las aguas del Golfo de Alicante, áreas importantes para su alimentación, reproducción o rutas migratorias. Son espacios muy relevantes para el diseño de futuras medidas de protección y gestión marina.

Asimismo, estas investigaciones financiadas por la Fundación Biodiversidad, en las que también participa el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), han contribuido a reforzar el conocimiento científico sobre los tiburones y otras especies marinas.

"Uno de los grandes valores del proyecto ha sido poder integrar diferentes aproximaciones científicas y actores del territorio para entender mejor cómo se desplazan estas especies en el Mediterráneo y qué zonas son especialmente relevantes para su conservación", explica Joan Navarro, investigador del ICM-CSIC y responsable científico del proyecto.

Además de ser uno de los grupos de especies más amenazados del planeta según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), los tiburones, como depredadores apicales, son clave para el funcionamiento de sus ecosistemas.

"Lamentablemente muchas poblaciones están en regresión y todavía desconocemos muchos aspectos de su ecología", destaca Elena Fernández, investigadora del ICM-CSIC vinculada al proyecto, quien añade que "disponer de datos sobre sus movimientos y la conectividad entre distintas áreas es esencial para avanzar hacia medidas de gestión y conservación más eficaces".

Para el trabajo de campo desplegado desde Blanes hasta Cartagena, han contado con la estrecha colaboración del sector pesquero, que ha trabajado en la localización, captura y liberación de los ejemplares marcados, así como en la recopilación de muestras biológicas.

El seguimiento satelital se realizó con ejemplares de tintorera, Prionace glauca, un tiburón pelágico altamente migrador; el tiburón de profundidad conocido como bocadulce o cañabota gris, Hexanchus griseus; y el pez luna, Mola mola, una de las especies óseas más grandes del mundo. Por su parte, se tomaron muestras de tintorera, marrajo, Isurus oxyrinchus, y pez espada, Xiphias gladius, para el análisis genético.

"Estos análisis permiten comprender mejor el grado de conectividad entre poblaciones y determinar si los individuos forman parte de una misma población o de grupos diferenciados, una información clave para definir estrategias de conservación a escala regional e internacional", señala Sergi Taboada, investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC).

Para Pablo Cermeño, especialista en programas de conservación del Zoo de Barcelona, la implicación del sector pesquero "ha sido fundamental para poder desarrollar el proyecto con éxito, y muy especialmente las campañas de marcaje".

"Su experiencia y conocimiento del medio marino han contribuido de manera decisiva a las tareas de campo y demuestran que la colaboración entre ciencia y pesca es imprescindible para avanzar en la conservación de los océanos", ha recalcado.