Casi plena ocupación de plazas públicas de FP sanitaria en Andalucía, con sólo 25 vacantes en Jaén y Málaga

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SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha ofertado este curso 2026/2027 un total de 4.200 plazas públicas en el primer curso de las diez enseñanzas de grado superior de la familia de Sanidad, de las cuales el 99,4% se han cubierto. Dicho de otro modo, tan sólo hay 25 plazas que se han quedado vacantes en dos centros --Jaén (Audiología protésica) y Málaga (Dietética)-- donde no hay listas de espera.

Según los datos facilitados por el departamento de María del Carmen Castillo a Europa Press, de las 4.200 plazas públicas de primer curso de los citados diez grados superiores sanitarios, se han matriculado 3.657 estudiantes; de las 343 plazas restantes, 318 se adjudicaron por lista de espera "con carácter semanal" y las últimas 25 se publicaron como vacantes el pasado 24 de septiembre.

En total, Andalucía dispone de 8.483 plazas públicas entre primero y segundo en los diez grados superiores de la familia de Sanidad. Estas plazas se reparten de la siguiente manera: 580 en Anatomía patológica y citodiagnóstico; 384 en Audiología protésica; 1.224 en Dietética; 776 en Documentación y administración sanitarias; 1.727 en Higiene bucodental; 1.293 en Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear; 1.618 en Laboratorio clínico y biomédico; 149 en Ortoprótesis y productos de apoyo; 490 en Prótesis dentales y 242 en Radioterapia y Dosimetría.

La insuficiencia de la oferta pública en las facultades de Medicina en Andalucía, motivada, entre múltiples causas, por las dificultades para encontrar plazas formativas en los hospitales, da lugar a que la nota de corte para el acceso al grado sea una de las más altas de Andalucía y de España --por encima de un 13 sobre un 14 de puntuación--. La cuestión se complica porque la formación de un médico (desde el grado al MIR) se prolonga más de una década, por lo que el retraso en las decisiones da lugar a efectos negativos que se prolongan en el tiempo.

Una de las vías que usan los estudiantes que no logran entrar en las facultades de Medicina es la de cursar un grado superior sanitario de Formación Profesional. No obstante, por esta vía, la puntuación máxima que se puede obtener es de 10. Para obtener los cuatro puntos restantes hasta llegar a 14 el estudiante debe presentarse a la fase de admisión de la PAU.

A diferencia del Bachillerato, en la vía de FP, el orden de adjudicación no depende exclusivamente de la nota, sino de la familia profesional del título de manera que tienen prioridad aquellos estudiantes que solicitan con un título de FP vinculado a la rama de conocimiento del grado universitario solicitado. Una vez se haya adjudicado plaza a todos los solicitantes con preferencia, se asigna plaza a aquellos solicitantes cuyo título de técnico superior no esté relacionado con la rama del grado universitario.

Las facultades públicas de Medicina en Andalucía ofertan este curso 1.312 plazas de nuevo ingreso pero la demanda llega en algunos centros a multiplicar por hasta 24, como es el caso de Medicina en la Universidad de Huelva, donde la oferta de plazas es de 65 pero hay una lista de espera de 1.610 estudiantes aspirantes. En el caso de Málaga, son 185 las plazas para primero y la lista de espera suma 1.778 aspirantes; en el caso de Jaén (UJA), son 65 las plazas y 1.610 los estudiantes en lista de espera; en Sevilla (US), la oferta es de 352 plazas y son 1.421 los que aspiran todavía a lograr una; en Almería (UAL), son 69 plazas y 1.047 los que están en lista de espera y en Córdoba (UCO), 140 plazas y 1.459 en lista de espera, según los datos recabados por Europa Press en las universidades públicas. Cádiz y Granada no han ofrecido datos sobre las listas de espera. Cádiz (UCA) cuenta con 154 plazas y Granada (UGR), con 278 matriculados en primer curso.