Castillo aboga por un "compromiso de todos" para mejorar la convivencia y luchar contra el acoso escolar

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, visita el IES Portada Alta en Málaga. - ESTHER LOBATO - EUROPA PRESS

MÁLAGA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha asegurado que "para luchar contra el acoso y el bullying, lo que hay es que mejorar en nuestra convivencia, respetarnos uno a otro y comprometernos todos en esa mejora de la convivencia".

Así lo ha dicho con motivo del Día Mundial contra el Acoso y el Bullying, que se conmemora este sábado, en su visita el IES Portada Alta de Málaga, que tiene un programa para mejorar la convivencia escolar, donde Castillo ha señalado que en todos los centros educativos andaluces se trabaja en ese sentido.

"Yo siempre digo que la convivencia es una responsabilidad de todos, de la sociedad en su conjunto, de los medios de comunicación, de las redes sociales, de las familias porque para que tengamos una convivencia buena tenemos que tener buenos principios", ha señalado la consejera.

Así, ha animado a conocer cuáles son los proyectos de los centros educativos para mejora de la convivencia "y el esfuerzo que se hace para luchar contra el acoso y el bullying" y ha señalado que cada curso escolar se abren protocolos de acoso, que "se abren al menor indicio y no todos concluyen en que hay una situación de acoso escolar".

La consejera ha recordado la celebración en Córdoba del Congreso para la Mejora de la Convivencia Escolar "porque entendíamos que Andalucía tenía que liderar la lucha contra el acoso" y ha señalado que en las conclusiones a las que se llegaron está que "hay que mejorar la convivencia con proyectos" y también "hay que hacernos responsables".

Así, ha considerado que "hay que trabajar para endurecer las penas de aquellas personas que cometen acoso, no solo el acoso escolar, que le llamamos escolar por la edad, pero no porque se produzca en el centro educativo; y además adoptar medidas para que los niños y niñas que son objeto de esa situación de bullying tengan la mayor protección posible".

En este sentido, Castillo ha dicho que en los centros educativos se pone el foco diariamente en la prevención y "no tanto en la situación de acoso, porque cuando se produce la situación y la conocemos lo que tenemos es una medida reactiva: podemos suspender la asistencia al centro, podemos cambiar de centro al que acosa, que es una de las propuestas que salieron de cara a modificar la normativa".

Al respecto, ha incidido en que "lo que queremos es la prevención, que entendamos todos que se pueden resolver de manera pacífica los conflictos y que si hay un problema hay que decírselo al mayor que tengamos más cerca" y también a los profesores.

"Siempre digo que en Andalucía la educación está muy buena en manos y es que tenemos unos profesionales fantásticos y una de las cosas que hacen es transmitir valores y el valor del respeto, de la convivencia, de que todos somos iguales, cualquiera que sea nuestras características, creo que es lo que se trabaja mejor en los centros educativos", ha concluido.