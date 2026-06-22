Castillo defiende el respaldo "sin fisuras" de la Junta a la investigación andaluza con impacto global

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones y titular de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones y titular de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha defendido el respaldo "sin fisuras" a quienes investigan en la comunidad para crear ciencia con impacto global, pero con el sello inconfundible de Andalucía. Así lo ha puesto de manifiesto durante la clausura de la entrega de los decimocuartos Premios Losada Villasante a la Excelencia en la Investigación Científica, que otorga la Universidad de Sevilla (US) y Radio Sevilla (Cadena Ser).

Tal y como ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, los galardonados en esta edición han sido el reciente catedrático de la Universidad de Córdoba (UCO) e investigador responsable del grupo de Hepatología Molecular en el Imibic, Manuel Gahete, en la categoría de Investigación Científica, mientras que el premio en Investigación en Innovación ha recaído en la investigadora principal del programa Emergia en la US, Jia Yan Law. Por su parte, en la categoría de Investigación Agroalimentaria, el premiado ha sido el actualmente investigador Ramón y Cajal en la Universidad de Málaga (UMA), Víctor José Carrión, y la profesora titular en la US, María Puerto, en la categoría de Investigación en Sostenibilidad.

Durante su discurso en este acto, celebrado en la sede de la Fundación Cajasol, la consejera en funciones ha asegurado que los Premios Manuel Losada Villasante son un "auténtico referente" en Andalucía. En este sentido, ha precisado que el profesor que da nombre a estos reconocimientos fue el primer científico andaluz reconocido con el Premio Príncipe de Asturias e Hijo Predilecto de la comunidad.

"Estos premios impulsan el talento de nuestra tierra y transmiten los valores que siempre guiaron su trayectoria: un compromiso inquebrantable con la verdad y el desarrollo de nuestra sociedad mediante el estudio", ha destacado.

Asimismo, ha felicitado a los protagonistas de este acto, quienes son "el vivo ejemplo del extraordinario talento investigador que atesora nuestra región", ha recalcado. "Vuestro esfuerzo abnegado está redundando en avances en disciplinas como la medicina, la alimentación, la transición energética o la sostenibilidad", ha subrayado Castillo, quien ha incidido en el "compromiso absoluto" del Gobierno andaluz con quienes investigan.

"Esa fue la máxima que inspiró la gestión del consejero José Carlos Gómez Villamandos, quien nos ha legado a todos un sistema del conocimiento más robusto, más excelente y de mayor calidad", ha asegurado.

Fruto de este compromiso, Castillo ha resaltado la periodicidad anual otorgada por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación a los complementos autonómicos, "una herramienta más con la que perseguir la excelencia en el desempeño profesional del Personal Docente e Investigador (PDI)".

"Hablamos de un colectivo en el que 14.000 personas ya han sido beneficiarias de esta iniciativa en las convocatorias de 2024 y 2025, y que tendrá este próximo mes de septiembre otra edición", ha señalado.

Además, ha resaltado también el firme compromiso con el capital humano en investigación mediante convocatorias de ayudas a la contratación laboral universitaria a través de contratos predoctorales, posdoctorales y Emergia, pero también con los proyectos de investigación o los de equipamientos.

Por último, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones ha apuntado que en los laboratorios andaluces se investiga "para edificar la sociedad del mañana, impulsando avances que se traducirán en un mayor bienestar y en una vida mejor para todos".

En este sentido, ha detallado que los recursos humanos de la investigación y el desarrollo en Andalucía han alcanzado su máximo histórico con 33.133 personas entre investigadores, técnicos y auxiliares, lo que supone un incremento de casi el 34 por ciento desde 2018, según los últimos datos publicados por el INE sobre gasto en I+D.

Además, en la entrega de los decimocuartos Premios Manuel Losada Villasante han participado también el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido; la rectora de la US, Carmen Vargas; el director de Radio Sevilla, Antonio Yélamo; y la viceconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Consolación Vera.