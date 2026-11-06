El CEIP Mayor Zaragoza de Salobreña (Granada) organiza una exposición para conmemorar su 50 aniversario

La delegada de Educación de la Junta en Granada, María José Martín y el alcalde de Salobreña, Pedro Javier Ortega, han visitado la muestra conmemorativa junto al director del colegio, José Manuel Armada. - JUNTA

SALOBREÑA (GRANADA), 6 (EUROPA PRESS)

El CEIP Bilingüe Mayor Zaragoza de Salobreña (Granada) ha organizado una exposición para conmemorar su 50 aniversario que recorre su cinco décadas de historia a través de fotografías, documentos y recuerdos de toda su comunidad educativa, un 50 aniversario que está marcando el desarrollo de este curso escolar 2026-2027.

La delegada de Educación de la Junta en Granada, María José Martín y el alcalde de Salobreña, Pedro Javier Ortega, han visitado la muestra conmemorativa junto al director del colegio, José Manuel Armada. La exposición está concebida como un homenaje a las generaciones de alumnos, docentes, familias y trabajadores que han formado parte de la historia del centro desde su apertura y constituye una de las principales iniciativas del programa especial diseñado para celebrar los 50 años del Mayor Zaragoza.

La muestra permite realizar un recorrido por la evolución del colegio a través de imágenes y documentos que recuperan momentos significativos de su trayectoria. Para ello, el centro ha apostado por un formato de paneles digitales que facilita la digitalización y exhibición de las fotografías aportadas por antiguos alumnos y familias, al tiempo que permite devolver los originales a sus propietarios.

Esta iniciativa se enmarca en un proyecto de recuperación de la memoria colectiva del colegio, que ha hecho un llamamiento a antiguos estudiantes, profesorado, familias y personal del centro para reunir fotografías, vídeos, documentos, anécdotas y testimonios que contribuyan a reconstruir sus cinco décadas de historia.

Los materiales recopilados tendrán también continuidad en una edición especial del periódico escolar El Chivato, que recogerá recuerdos, experiencias y aportaciones de quienes han mantenido algún vínculo con el Mayor Zaragoza.

La conmemoración está coordinada por una comisión específica integrada por personas que han ocupado la dirección del centro a lo largo de su historia y representantes de las distintas etapas del AMPA Martín Recuerda. El programa contempla distintas actividades culturales y educativas durante todo el curso, con el objetivo de implicar a toda la comunidad educativa en esta celebración.

Con medio siglo de trayectoria, el CEIP Mayor Zaragoza constituye un referente educativo para Salobreña, por cuyas aulas han pasado varias decenas de miles de alumnos y centenares de profesionales de la enseñanza y trabajadores. Su aniversario supone, por tanto, una oportunidad para reconocer la contribución del centro a la educación y a la vida social de la localidad.

DATOS DEL CENTRO

El CEIP Bilingüe Mayor Zaragoza cuenta actualmente con 360 alumnos, 34 docentes y diez profesionales no docentes. En cuanto a su oferta educativa, imparte enseñanzas del segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Básica Especial, que incluye recursos de audición y lenguaje, apoyo a la integración, atención al alumnado con autismo y una unidad específica de Educación Especial.

El centro desarrolla un amplio conjunto de programas y proyectos educativos orientados a la inclusión, la innovación, la convivencia y el éxito escolar. Entre ellos destacan el programa bilingüe de inglés, de carácter permanente, el Plan de Actuación Digital y Código Escuela 4.0, Bibliotecas Escolares, Bienestar Emocional, ALDEA, ComunicA, Hábitos de Vida Saludable, STEM, Más Equidad, PROA y PROA+ Transfórmate, además de la Red Andaluza Escuela: Espacio de Paz y el Plan de Igualdad de Género en Educación.

En el ámbito de la atención al alumnado, dispone de servicios de aula matinal, comedor y transporte escolar, tanto ordinario como adaptado a las necesidades de Educación Especial. También ofrece actividades extraescolares de arte y creatividad, baile moderno, apoyo al estudio, inglés, multideporte, patinaje y robótica y programación, junto con actuaciones de acompañamiento escolar a través del programa PROA.