El CEIP La Santa Cruz de Almuñécar (Granada) celebra sus 50 años de historia. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 20 (EUROPA PRESS)

El CEIP La Santa Cruz de Almuñécar (Granada) ha celebrado su 50 aniversario fundacional con un acto conmemorativo en la Casa de la Cultura, en el que ha rendido homenaje a cinco décadas de historia, dedicación y compromiso con la educación, así como a todas las personas que han contribuido a construir la identidad del centro educativo.

La delegada territorial de Educación, María José Martín, ha felicitado a toda la comunidad educativa del colegio y ha resaltado que "este centro durante medio siglo ha desempeñado un papel fundamental en la formación académica y personal de numerosas generaciones de niños y niñas de Almuñécar".

La jornada conmemorativa comenzó con una actuación de baile a cargo del alumnado del segundo ciclo de Educación Primaria y la proyección de un vídeo conmemorativo que recogía, a través de fotografías y testimonios, los principales momentos de estos cincuenta años de historia.

Posteriormente, se han entregado los reconocimientos a personas y colectivos que han formado parte de la trayectoria del centro y se ha homenajeado la Inspección Educativa, a antiguos directores y directoras y a docentes que han desarrollado su labor en el colegio.

Asimismo, un grupo de maestros subió al escenario en representación del actual claustro de profesores. Las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPAS) y el personal no docente también recibieron un reconocimiento por su implicación y contribución a la vida del centro.

El alumnado tuvo igualmente un protagonismo especial, con la participación de dos escolares de sexto de Primaria que recibieron un homenaje en representación de todos los niños y niñas que han pasado por las aulas del CEIP La Santa Cruz a lo largo de estas cinco décadas.

La maestra de música fue la encargada de poner el broche final a la celebración con la interpretación del Himno de La Santa Cruz, una composición creada a principios de los años ochenta que, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las principales señas de identidad del colegio y en un símbolo de unión y pertenencia para las distintas generaciones que han formado parte de su comunidad educativa.

La delegada ha destacado que "un centro educativo no se construye únicamente con aulas y proyectos pedagógicos, sino, sobre todo, con las personas que cada día lo hacen posible, equipos directivos, docentes, personal no docente, familias y, por supuesto, el alumnado y todos ellos han dejado su huella en el CEIP La Santa Cruz y son parte imprescindible de estos cincuenta años".