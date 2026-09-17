Los centros educativos de Almería suman 50 nuevos aparcamientos para bicicletas y patinetes

Presentación de nuevos aparcamientos para bicicletas y patinetes en centros educativos de Almería. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los centros educativos de Almería van a disponer de medio centenar de nuevos módulos para el aparcamiento seguro de bicicletas y patinetes instalados por el Consorcio Metropolitano de Transportes en acuerdo con el Ayuntamiento de la capital dentro de la iniciativa Bus+Bici.

Los aparcamientos se han presentado con motivo de la Semana Europea de la Movilidad 2026 por parte de la delegada territorial de Educación, Carmen María Jiménez; la delegada territorial de Fomento, Dolores Martínez; el director gerente del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería, Luis Miguel Carmona; y representantes del Colegio Compañía de María.

Según ha indicado la Junta en una nota, el proyecto Bus+Bici contempla el préstamo gratuito de bicicletas asociado al uso de la tarjeta de transporte del Consorcio a través de convenios suscritos con los diferentes operadores de transporte metropolitano. Asimismo, prevé la instalación periódica de módulos de aparcamiento para bicicletas en centros administrativos y educativos.

Con estas nuevas instalaciones, son ya más de 500 los aparcamientos seguros instalados por el Consorcio para fomentar la intermodalidad y la movilidad sostenible entre la comunidad educativa de Almería y su área metropolitana.

Martínez ha puesto el foco en las diferentes charlas y actividades previstas en los centros educativos de la capital durante la Semana Europea de la Movilidad, dentro de la apuesta del Consistorio por promover una movilidad sostenible hacia los centros educativos a través del programa Aula Consorcio.

Por su parte la delegada de Educación ha destacado que "hablar de movilidad sostenible no es solo hablar de infraestructuras o de ordenación del tráfico; es, fundamentalmente, hablar de educación, de salud y del modelo de sociedad que queremos construir desde las aulas".

Jiménez, ha señalado que "La implantación de esta red de aparca bicicletas y aparca patinetes en los entornos escolares es clave, responde a una demanda histórica, pero sobre todo abre una oportunidad pedagógica en el Fomento de hábitos de vida saludables, Educación en sostenibilidad y responsabilidad, y fomento de entornos escolares más seguros". "Seguimos trabajando la mejor educación para todos".

En este marco, se impartirán charlas destinadas a fomentar el uso de la bicicleta y de los carriles bici de la ciudad, así como a concienciar sobre el uso seguro de los vehículos de movilidad personal.

Se hará hincapié, además, "en la necesidad de trasladar a los ciudadanos, sobre todo a quienes se encuentran en edad adolescente, un conocimiento básico sobre la normativa y las habilidades necesarias para la conducción responsable de patinetes, ante el exponencial incremento del número de accidentes en los que se ven involucrados estos vehículos".