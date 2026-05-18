La I Feria de la Ciencia se celebrará en el Edificio Activa Jaén - IFEJA

JAÉN 18 May. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 30 centros educativos de la provincia de Jaén participarán en la I Feria de la Ciencia. Se celebrará el próximo miércoles 20 de mayo, en Ifeja. Esta iniciativa educativa y divulgativa está impulsada por la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional junto a la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Jaén, la Diputación y el Ayuntamiento de Jaén.

La actividad se desarrollará en horario de mañana, de 10 a 14,00 horas, de manera presencial en el Edificio Activa Jaén, que albergará distintos espacios expositivos destinados a la presentación de proyectos científicos y experiencias educativas innovadoras desarrolladas en los centros docentes de la provincia.

El principal objetivo es fomentar el interés por la ciencia, la investigación y la innovación entre el alumnado jiennense, así como acercar la actividad científica y tecnológica a la ciudadanía a través de propuestas dinámicas, participativas y divulgativas.

En esta primera edición participarán alrededor de 30 centros educativos de la provincia de Jaén, pertenecientes a las etapas de educación Infantil, Primaria, educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, que mostrarán sus buenas prácticas y proyectos relacionados con la ciencia, la tecnología, la investigación educativa y la innovación.

Además, estarán presentes los cuatro centros tecnológicos de la provincia, que darán a conocer el trabajo científico y tecnológico que actualmente se desarrolla en Jaén, favoreciendo el acercamiento del alumnado a ámbitos vinculados con la investigación y el desarrollo.

Junto a los estands científicos, la feria contará con una amplia programación de actividades complementarias y dinamizadoras dirigidas a todos los públicos. Entre ellas se incluyen sesiones de DJs, talleres organizados por Cruz Roja, emisiones y actividades de UniRadio Jaén --la radio de la Universidad de Jaén--, talleres de juegos activos y diversos espacios expositivos de distintas administraciones colaboradoras.

Asimismo, la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional dispondrá también de un estand propio en el que se presentarán distintos programas y proyectos educativos, entre ellos Fantec y el área de altas capacidades, con iniciativas como el proyecto Ingenio.

Por su parte, la Universidad de Jaén contará con un espacio específico dedicado a la divulgación de proyectos universitarios y actividades científicas.

Con esta iniciativa, las instituciones organizadoras refuerzan su compromiso con la promoción de vocaciones científicas y tecnológicas entre los más jóvenes, impulsando espacios de encuentro, aprendizaje y divulgación que contribuyan al desarrollo educativo y social de la provincia.

También colaboran en esta primera edición la Feria de la Ciencia de Andújar, Ciencia para todos de Úbeda y la Fundación Descubre.