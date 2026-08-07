Cerca de 80 centros educativos de Almería participaron durante el curso 2025-2026 en el programa 'ComunicA'

Alumnado participa en una actividad de radio escolar vinculada al programa 'ComunicA'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 78 centros educativos públicos de la provincia de Almería han participado durante el curso 2025-2026 en el programa 'ComunicA' de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, una iniciativa dirigida a mejorar la competencia lingüística del alumnado mediante actuaciones relacionadas con la oralidad, la lectura, la escritura y la alfabetización audiovisual.

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha destacado algunas de las iniciativas que forman parte del programa, como la radio y los torneos de debate educativo escolar, "que despiertan gran curiosidad entre nuestros alumnos".

Asimismo, ha puesto en valor que 'ComunicA' incorpora "el desarrollo de la alfabetización mediática y audiovisual, en coherencia con los nuevos lenguajes del siglo XXI y con el contexto digital en el que actualmente nos movemos todos".

Según ha informado la Junta en una nota, los centros educativos planifican dentro del programa actuaciones sistemáticas y evaluables para trabajar la oralidad a través de actividades de expresión y escucha, interacción y argumentación; la lectura y escritura funcional; la lectura y escritura creativa, y la alfabetización audiovisual, que incluye la comprensión crítica y la creación de productos audiovisuales.

Una de las actividades características de 'ComunicA' es el debate educativo, que, además de trabajar la competencia en comunicación lingüística, permite "asumir responsabilidades, fortalecer el juicio crítico y asimilar modelos de comportamiento democrático".

V TORNEO DE DEBATE EDUCATIVO DE ANDALUCÍA

Durante el pasado curso se celebró el V Torneo de Debate Educativo de Andalucía en lengua española y en las modalidades plurilingües de inglés y francés. La actividad tiene carácter formativo y no competitivo y constituye una "herramienta para avanzar en la formación integral del alumnado mediante el trabajo sistemático de la oralidad y la argumentación".

Las radios escolares también forman parte de las actuaciones vinculadas a la comunicación, la lectura y la alfabetización. En el curso 2025-2026, un total de 46 centros educativos públicos de la provincia han contado con esta actividad, que la Consejería prevé consolidar con la creación de la Red de Radios Escolares de Andalucía (REdA).

La Consejería prepara una convocatoria específica del programa para el próximo curso con el propósito de "fortalecer la competencia comunicativa del alumnado andaluz, promover la alfabetización mediática y favorecer el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre centros educativos sostenidos con fondos públicos de Andalucía".

El plazo de inscripción estará abierto entre el 1 y el 30 de septiembre y podrán acceder todos los centros. Además, se ofrecerán distintos cursos de formación del profesorado y encuentros presenciales de buenas prácticas.

Como complemento a 'ComunicA', la Consejería mantiene 'Abecedaria', que planifica actividades para la formación de espectadores y está integrado en la Red Andaluza de Teatros Públicos. Durante el pasado curso ha incluido 256 funciones dirigidas a escolares de 500 centros educativos públicos de Andalucía.