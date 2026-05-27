Cerca de un centenar de centros educativos de la provincia de Granada desarrollan ya el programa AulaDjaque de ajedrez

Casi cien centros educativos de la provincia desarrollan ya el programa AulaDjaque de ajedrez - JUNTA

GRANADA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro del Profesorado (CEP) de Granada ha acogido este miércoles la reunión final de coordinación del programa AulaDjaque correspondiente al curso 2025/2026, en la que han participado coordinadores y coordinadoras de casi un centenar de centros educativos de toda la provincia en los que se lleva a cabo este programa, para valorar el desarrollo del mismo a lo largo del curso.

En este evento, que ha contado con la asistencia de la delegada de Desarrollo Educativo y FP de la Junta en Granada, María José Martín, se ha puesto de manifiesto la consolidación de aulaDjaque como una de las iniciativas de innovación educativa con mayor implantación en la provincia.

En total, 99 centros educativos granadinos han participado este curso en el programa, integrando el ajedrez educativo como herramienta metodológica en distintas etapas y áreas del currículo. AulaDjaque forma parte de los Programas para la Innovación Educativa de la Junta de Andalucía y tiene como finalidad promover el uso pedagógico del ajedrez como herramienta para el desarrollo competencial, cognitivo y socioafectivo del alumnado.

La delegada territorial, María José Martín Gómez, ha agradecido "el compromiso y la implicación del profesorado coordinador, cuyo trabajo diario ha sido fundamental para seguir consolidando aulaDjaque en los centros educativos de Granada". Asimismo, ha subrayado que "el ajedrez educativo no busca únicamente enseñar a jugar, sino enseñar a pensar, favoreciendo en el alumnado capacidades como la concentración, la planificación, la toma de decisiones, la creatividad y el pensamiento crítico".

Durante su intervención, ha destacado también que programas como aulaDjaque "permiten transformar las prácticas educativas mediante metodologías activas e innovadoras que conectan con la realidad del alumnado y contribuyen a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje".

En el transcurso de la reunión se reconocieron además diversas experiencias de éxito desarrolladas durante el curso 2025/2026, entre las que destacan las llevadas a cabo por el CDP Nuestra Señora de la Consolación de Granada, el IES Montes Orientales de Iznalloz, el IES Miguel de Cervantes y el IES Trevenque de La Zubia, por su labor en la integración del ajedrez educativo como recurso pedagógico innovador.

La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo ha puesto en valor el trabajo desarrollado por el Gabinete de Bellas Artes en el acompañamiento y coordinación del programa, así como la implicación de los centros participantes en el impulso de metodologías activas e innovadoras.