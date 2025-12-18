El V Certamen de Ilustraciones Navideñas promueve la creatividad y la participación del alumnado en Huelva

Foto de familia del V Certamen de Ilustraciones Navideñas del alumnado de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Huelva, Carlos Soriano, ha asistido a la entrega de premios del V Certamen de Ilustraciones Navideñas, organizado por el Servicio de Ordenación Educativa de la Delegación Territorial, en un acto celebrado en la Biblioteca Pública de Huelva que ha contado con la participación de alumnado, profesorado y familias.

Durante su intervención, Carlos Soriano ha subrayado que este certamen "crece año tras año, tanto en número de centros como de alumnado participante, lo que demuestra la enorme motivación de nuestros niños y jóvenes por expresarse a través del arte". En este sentido, ha señalado que se trata de "una actividad fundamental para el desarrollo de la creatividad, la imaginación y la educación emocional del alumnado, aspectos esenciales en su formación integral".

Según ha indicado la Junta en una nota, en esta quinta edición han participado 19 centros educativos de toda la provincia, con un total de 339 ilustraciones presentadas, una cifra que duplica la participación del curso anterior, en el que se registraron 160 trabajos. Este incremento ha llevado a la organización a introducir como novedad la creación de una nueva categoría, desdoblando Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria, con el objetivo de atender de forma más adecuada a la diversidad y edad del alumnado participante.

El certamen ha contado con diferentes categorías. En concreto, la categoría A: Segundo ciclo de Educación Infantil --de tres a cinco años--; la categoría B: Primer ciclo de Educación Primaria; categoría C: Segundo y tercer ciclo de Educación Primaria; categoría D: Educación Secundaria Obligatoria/Formación Profesional Básica; categoría E: Enseñanzas Postobligatorias --Bachillerato y Ciclos Formativos de FP-- ; categoría F: Enseñanzas impartidas en CEPER y SEP y categoría G: FBO y PTVAL.

Carlos Soriano ha felicitado expresamente al alumnado participante, afirmando que "sus ilustraciones no son solo dibujos, sino auténticos mensajes llenos de sensibilidad, imaginación y esperanza, en los que se reflejan valores tan importantes como la solidaridad, la alegría compartida y el cariño hacia los demás". Asimismo, ha destacado que "con cada trazo y cada color nos recuerdan que el talento, cuando se acompaña de ilusión, puede transformar pequeños gestos en grandes mensajes".

El jurado interdisciplinar, designado por la Delegación Territorial, ha otorgado premios al alumnado de CEIP Fuenteplata (Gibraleón), CEIP El Puntal (Bellavista), CEIP La Picota (Berrocal), CEIP Marismas del Tinto (San Juan del Puerto), CEIP José Romero Macías (Aroche), CEIP Tartessos (Huelva), CEIP Muelle del Tinto (Huelva), CEIP Marismas del Odiel (Huelva), CPR Adersa IV (Cañaveral de León e Hinojales), IES Alonso Sánchez (Huelva), IES Virgen del Socorro (Rociana del Condado) y CEPER Miramar (Isla Cristina).

De entre las ilustraciones premiadas, el jurado ha seleccionado como felicitación oficial de Navidad de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Huelva la obra realizada por Alejandro Parrillo Fernández, alumno del CPR Adersa IV, que ha sido incluida en la tarjeta institucional distribuida con motivo de las fiestas navideñas.

Con las ilustraciones ganadoras se elaborará además un vídeo para su difusión entre la comunidad educativa. Todas las ilustraciones presentadas permanecerán expuestas durante las Navidades en la Biblioteca Pública de Huelva, como actividad cultural abierta a la ciudadanía.

El delegado territorial ha agradecido la implicación del profesorado y de las familias, destacando que "sin su apoyo, su acompañamiento y su confianza en las capacidades del alumnado, muchos de estos talentos no tendrían la oportunidad de desarrollarse y de mostrarse". Asimismo, ha puesto en valor el papel de las bibliotecas escolares y de espacios culturales como la Biblioteca Pública de Huelva, "que se convierten en lugares vivos donde nacen ideas, se fomenta la lectura, el pensamiento crítico y, como hoy comprobamos, también el arte y la emoción".

Desde la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional se ha valorado "muy positivamente" la consolidación de este certamen, que "se reafirma como una iniciativa de referencia para la promoción de la creatividad, la participación y los valores educativos entre el alumnado de la provincia de Huelva".